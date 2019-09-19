Зубные имплантаты признали опасными
Соответствующее исследование ученых Сибирского федерального университета и Института медицинских проблем Севера Российской академии наук опубликовано в журнале «Стоматология».
Фото: Mike Blake / Reuters
Поверхность стерильных имплантатов не идеальна, поскольку на ней присутствуют следы импрегнации неорганическими соединениями и большое количество посторонних химических элементов, что может спровоцировать развитие периимплантита, пишет lenta.ru
Согласно данным специалистов, дентальная имплантация может спровоцировать возникновение периимплантита, распространенным способом лечения которого считается использование лазерных технологий. В исследовании авторы оценили морфологический и элементный состав различных по типу поверхностей имплантатов (с диагнозом периимплантит) трех различных производителей, подвергнутых лазерной обработке.
«Поверхность опытных имплантатов с диагнозом периимплантит сильно загрязнена химическими элементами, причем количество таких, как углерод (C), фосфор (Р), сера (S), кремний (Si) и другие, образующихся на поверхности во время воспаления, является значительным», — пишут ученые.
Специалисты отмечают, что обработка лазером позволяет снизить загрязненность поверхностей опытных имплантатов. «Возможно, воздействие лазера не только позволяет деконтаминировать поверхность от бактерий, но и очистить от посторонних включений, которые могут побуждать иммунный ответ со стороны организма, что в свою очередь может сказаться на неблагоприятном прогнозе лечения периимплантита», — заключают авторы.
В марте ученые Колумбийского университета (США) заявили, что часто встречающаяся в полости рта бактерия, которая участвует в процессе разрушения зубов и пародонтита, увеличивает риск рака толстой кишки.
13:19 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».