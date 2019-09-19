100 дней на посту. Что успел министр здравоохранения Владимир Караник?

За три с небольшим месяца измениться может немногое – однако вполне заметно, пишет sputnik.by





К новым управленцам всегда приковано пристальное внимание. Особенно в социальных сферах – здравоохранении и образовании, на которые обычно направлено больше всего критики.





Нового главу министерства здравоохранения – читай, человека, которому предстоит решить множество проблем сферы – президент назначил 11 июня: Валерия Малашко на посту сменил Владимир Караник. И вот 19 сентября исполняется 100 дней, как Караник находится в этой должности.





Больших изменений в такой неповоротливой махине, как здравоохранение, добиться за короткие сроки невозможно. Впрочем, Каранику есть что записать себе в плюс и по итогам первых ста дней.

Минздрав открывается людям

Одним из первых обещаний главы Минздрава после назначения – к слову, пресс-конференцию он дал уже через день – стало то, что ведомство будет более открытым. На "закрытость" Минздраву пеняли давно: в ходу даже была шутка о том, что это ведомство более закрыто для общественности и прессы, чем КГБ.









Однако с приходом Караника министерство стало действительно более открытым. На сайте ведомства публикуется информация по актуальным вопросам, размещаются ответы на обращения граждан и копии писем для аптечных сетей. Наконец, представители министерства не избегают ответов на вопросы прессы.

Цены на лекарства и технику анализируют

Еще одна проблемная точка – цены на лекарства. Караник сразу пообещал, что они не будут взяты "с потолка", а в ближайшее время в Беларуси запустят мониторинг стоимости импортных лекарств.





Уже в середине июля Минздрав спросил о ценах на лекарствах тех, кто о них знает лучше любого чиновника – самих белорусов. В социальной сети многие рассказали, где и какие лекарства покупают дешевле, чем в Беларуси. Что важно: на вопросы граждан отвечали с аккаунта ведомства.





Пока о решениях по итогу анализа ситуации ведомство не сообщило. Однако хочется верить, что это первый шаг на пути решения проблемы с завышенными ценами на лекарства.





Новое есть и в вопросе закупки медтехники и запчастей к ней. Так, благодаря проделанной работе уже снижена стоимость – по некоторым позициям почти наполовину. Впрочем, судить о том, будет ли закупка медтехники прозрачнее и дешевле в будущем пока рано.

И напоминают о регистрации лекарств

Еще одна тема, по которой вскоре после назначения высказывался министр: иногда некоторые лекарства пропадают с рынка из-за завершения срока регистрации. И пусть это во многом зависит от поставщиков и производителей, но и напоминать им о регистрации надо. Так, в конце августа центр экспертиз и испытаний попросил фармкомпании заранее подавать документы на подтверждение регистрации.





В том же месяце министр высказался о возможности упрощения регистрации лекарств. Решения здесь не принимаются за пару дней, однако проблема хотя бы обозначена.

Что еще предстоит?

Планов у министра здравоохранения много – и он сам признается, что первые серьезные изменения будут заметны лишь в начале следующего года, а на глобальные потребуется чуть больше времени.





Оскомину многим уже набила проблема очередей в поликлиниках, которую пока не до конца ясно, как решать. Со взаимодействием медиков и пациентов также есть вопросы – сейчас в Минздраве задумались о концепции "заботливой аптеки". Наконец, продолжается борьба с химерой отрасли – коррупцией.









Ждут ли белорусскую систему здравоохранения серьезные изменения или все позитивные сигналы связаны с высокими ожиданиями от деятельности нового министра, покажет время. Так или иначе, системе надо меняться – и меняться серьезно.















