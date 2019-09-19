Лукашенко: Я на месте учительницы голову отвернул бы щенку
Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в гомельской школе №15, пишет БелТА:
Александр Лукашенко с сыном Николаем на школьной линейке 30 августа 2014 года. Фото: president.gov.by
«Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», - заявил он.
«В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе - это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять. У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял», - сказал глава государства.
«И было же сказано. Нет, одни рапорты. Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой, которая идеологию ведет. Вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!»
Обращаясь к губернатору Гомельской области Геннадию Соловью, глава государства сказал: «У тебя пуля пролетела возле уха. Потому что ты еще там без году неделя. А то тебе бы было, что и всем остальным».
Напомним, конфликтная ситуация возникла в школе на прошлой неделе. Инцидент с учеником 4-го класса на уроке сняли на телефон одноклассники мальчика, а родители выложили ролик в интернет. Учителя высшей категории с большим педагогическим стажем уволили. Случай получил серьезный резонанс в обществе. Мнения разделились. На сторону педагога стали многие родители учеников.
12:28 19/09/2019
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