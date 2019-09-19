Растаев: "Увы, это и есть Беларусь сегодня"
Уважение к личности, цивилизованное общение, культура речи – оставьте эти интеллигентские забобоны гнилому Западу.
Кадр из фильма "Собачье сердце"
Мы за ним не шли, и идти не собираемся. Более того – уходим от него всё дальше, помахивая на посошок арбузной корочкой, пишет gazetaby.com
Наши философы годами ломали головы в поисках национальной идеи, а она, оказывается, лежала рядом, на поверхности: хамство без границ и последствий – вот идея, способная сплотить современных белорусов. Уже сплотила.
Кто бы мог подумать, что случай в гомельской школе, где учительница ничтоже сумняшеся обматерила ученика, станет той точкой единения, в которой, наконец, сойдутся народец и президент! А вот сошлись.
Хотя, если разобраться, иначе и быть не могло.
Наше общество давно перешло грань, за которой хамство и насилие и перестали быть чем-то из ряда вон. Невежество, грубость, неуважение к ближнему транслируются с самого верха и мертвящим ядом разливаются по всем этажам белорусского социума. Лишь редкие уникумы способны сопротивляться этому яду.
Поэтому, когда чиновники в кои-то веки поступили правильно – в стране, претендующей на звание цивилизованной, матерящемуся учителю не место в школе – чуть ли не вся страна, от простых работяг до идейных педагогов, встала грудью на защиту матершинницы.
«Я на своего ребенка тоже ору и матом могу сказать!». Довод, достойный булгаковского персонажа. Вам не страшно от такого признания? Мне – страшно. Но это, увы, и есть Беларусь сегодня.
И в ней нам жить.
В ней отдавать детей в школы, где уже никто и ничто не спасёт их от хамства – теперь оно легитимировано свыше, утверждено жэстачайшым повелением, ему развязаны руки и зубы. Но «спасибо» за это мы должны сказать и себе самим. Увы.
Дмитрий Растаев
12:32 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».