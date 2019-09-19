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Растаев: "Увы, это и есть Беларусь сегодня"

Уважение к личности, цивилизованное общение, культура речи – оставьте эти интеллигентские забобоны гнилому Западу.

Кадр из фильма "Собачье сердце"

Мы за ним не шли, и идти не собираемся. Более того – уходим от него всё дальше, помахивая на посошок арбузной корочкой, пишет gazetaby.com

Наши философы годами ломали головы в поисках национальной идеи, а она, оказывается, лежала рядом, на поверхности: хамство без границ и последствий – вот идея, способная сплотить современных белорусов. Уже сплотила.

Кто бы мог подумать, что случай в гомельской школе, где учительница ничтоже сумняшеся обматерила ученика, станет той точкой единения, в которой, наконец, сойдутся народец и президент! А вот сошлись.

Хотя, если разобраться, иначе и быть не могло.


Наше общество давно перешло грань, за которой хамство и насилие и перестали быть чем-то из ряда вон. Невежество, грубость, неуважение к ближнему транслируются с самого верха и мертвящим ядом разливаются по всем этажам белорусского социума. Лишь редкие уникумы способны сопротивляться этому яду.

Поэтому, когда чиновники в кои-то веки поступили правильно – в стране, претендующей на звание цивилизованной, матерящемуся учителю не место в школе – чуть ли не вся страна, от простых работяг до идейных педагогов, встала грудью на защиту матершинницы.

«Я на своего ребенка тоже ору и матом могу сказать!». Довод, достойный булгаковского персонажа. Вам не страшно от такого признания? Мне – страшно. Но это, увы, и есть Беларусь сегодня.

И в ней нам жить.

В ней отдавать детей в школы, где уже никто и ничто не спасёт их от хамства – теперь оно легитимировано свыше, утверждено жэстачайшым повелением, ему развязаны руки и зубы. Но «спасибо» за это мы должны сказать и себе самим. Увы.
Дмитрий Растаев
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