Белорус, живущий в США о тунеядском декрете

Вячеслав Бортник





- Я полностью разделяю негодование большей части населения Беларуси в связи с введением в действие декрета о тунеядцах и его новой редакции 2019 года, по которой не занятые люди обязаны уплачивать коммунальные услуги в 5,5 раз больше занятых.





- Совершенно очевидно, что власти готовы идти на все тяжкие, лишь бы залатать дыры в госбюджете. Напрямую меня это пока не коснулось. В Беларуси я пребываю в среднем менее 20 дней в году, не пользуюсь общественной медициной и образованием, а также продолжаю вносить в казну выплаты на сумму, большую, чем это было определено в качестве тунеядского налога.









- Естественно, пребывая в Беларуси, я покупаю товары и услуги, в стоимость, которых заложены некоторые налоги. Если бы альтернативой тунеядским выплатам не был принудительный труд, то их можно было бы отнести к разряду курьёзных налогов, существующих во многих странах мира, как, например, налог на одноразовые палочки для еды в Китае, налог на тень в Венеции или налог на мир в Гвинейской Республике (кстати, как это у нас до этого ещё не додумались?).





- Как там на Западе (США) государство поступает с теми, кто не занят? Никак. Поскольку для большинства американцев величайшей ценностью является личная свобода, то попытки принудить их делать то, чего им не хочется, могут плохо кончиться. Как-то моя коллега по работе рассказывала, что жители глубокой провинции в Западной Виргинии не допускают на свою территорию налоговых инспекторов, и одного смельчака просто-напросто повесили на дереве, чтобы другим не повадно было.





- Уровень безработицы в США на август этого года составил 3,7%. И тем не менее, более 44% населения страны в 2018 году не заплатили федеральный подоходный налог. Налогообложение в США - одна из сложнейших сфер права, наравне с иммиграционным законодательством. Размер подоходного налога зависит от многочисленных обстоятельств. И помимо него существует множество других налогов. Например, из налогов на недвижимость, которые поступают в бюджет штатов, а не в федеральную казну, финансируются государственные школы и другие учебные заведения.









- В США, если ты не работаешь и не платишь ни копейки налогов, в зависимости от личных обстоятельств, ты всё равно имеешь право на помощь государства. Большинство американцев гордятся тем, что исправно платят налоги, и не любят, когда их называют "дармоедами". Например, заявление кандидата от республиканцев Митта Ромни о том, что 47% американцев можно назвать "зайцами" за неуплату федеральных налогов, стоило ему президентского кресла на выборах 2012 года.







