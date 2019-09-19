Удача! Мужчина увидел с неба акулу и спас жизнь серфера
Житель Австралии Кристофер Джой пилотировал дрон на одном из пляжей. Вдруг он обратил внимание на акулу, которая плыла недалеко от серфера. Мужчина действовал незамедлительно, пишет The Mirror.
Как выяснилось позже, акула была длиной 3,5 м и всерьез угрожала жизни серфера. Тогда Кристофер активировал динамик на устройстве и предупредил спортсмена о хищнике, пишет news.tut.by
Тот сразу же развернул доску и отправился к берегу, а акула уплыла прочь.
— Возможно, это первый случай во всем мире, когда пилот предотвратил нападение акулы, предупредив пловца или серфера по каналу прямой связи, — заявил Джой.
Большую часть своего свободного времени он проводит за мониторингом океана от акул. Кристофер специально купил устройство с динамиком, чтобы предупреждать купальщиков о возможной опасности.
11:38 19/09/2019
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