Удача! Мужчина увидел с неба акулу и спас жизнь серфера

Как выяснилось позже, акула была длиной 3,5 м и всерьез угрожала жизни серфера. Тогда Кристофер активировал динамик на устройстве и предупредил спортсмена о хищнике, пишет news.tut.by





Тот сразу же развернул доску и отправился к берегу, а акула уплыла прочь.





— Возможно, это первый случай во всем мире, когда пилот предотвратил нападение акулы, предупредив пловца или серфера по каналу прямой связи, — заявил Джой.





Большую часть своего свободного времени он проводит за мониторингом океана от акул. Кристофер специально купил устройство с динамиком, чтобы предупреждать купальщиков о возможной опасности.



