В России задержали шамана, который шел изгонять Путина
На границе Бурятии и Иркутской области задержали якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву, чтобы изгнать Путина. Об этом сообщает «Тайга.инфо».
«Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой», — цитирует издание одного из сторонников шамана Виктора Егорова.
Как рассказал Znak.com один из сопровождавших шамана, в отношении Габышева может быть возбуждено дело по статье об организации экстремистского сообщества (282.1 УК).
11:43 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».