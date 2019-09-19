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В России задержали шамана, который шел изгонять Путина

На границе Бурятии и Иркутской области задержали якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву, чтобы изгнать Путина. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

«Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой», — цитирует издание одного из сторонников шамана Виктора Егорова.

Как рассказал Znak.com один из сопровождавших шамана, в отношении Габышева может быть возбуждено дело по статье об организации экстремистского сообщества (282.1 УК).
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