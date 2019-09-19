В России задержали шамана, который шел изгонять Путина

«Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой», — цитирует издание одного из сторонников шамана Виктора Егорова.





Как рассказал Znak.com один из сопровождавших шамана, в отношении Габышева может быть возбуждено дело по статье об организации экстремистского сообщества (282.1 УК).



