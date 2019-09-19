В Афганистане при взрыве погибли 20 человек
Целью боевиков движения "Талибан" была учебная база директората национальной безопасности в городе Калат.
Фото: TOLO news
Последствия взрыва в городе Калат
В результате взрыва бомбы в автомобиле на юге Афганистана погибли по меньшей мере 20 человек и получили ранения 95 человек. Об этом сообщает Reuters в четверг, 19 сентября.
Теракт произошел в городе Калат – столице провинции Забуль. Высокопоставленный чиновник министерства обороны в Кабуле сказал, что целью нападавших была учебная база директората национальной безопасности, но машина с взрывчаткой была припаркована возле ворот больницы неподалеку.
В результате взрыва все окружающие здания были разрушены. Число жертв и пострадавших может увеличиться.
Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан".
Напомним, 17 сентября в Афганистане произошло два теракта, в которых около 50 человек погибли и около 80 были травмированы, пишет korrespondent.net
11:02 19/09/2019
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