В Афганистане при взрыве погибли 20 человек

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Последствия взрыва в городе Калат





В результате взрыва бомбы в автомобиле на юге Афганистана погибли по меньшей мере 20 человек и получили ранения 95 человек. Об этом сообщае т Reuters в четверг, 19 сентября.





Теракт произошел в городе Калат – столице провинции Забуль. Высокопоставленный чиновник министерства обороны в Кабуле сказал, что целью нападавших была учебная база директората национальной безопасности, но машина с взрывчаткой была припаркована возле ворот больницы неподалеку.





В результате взрыва все окружающие здания были разрушены. Число жертв и пострадавших может увеличиться.





Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан".





Напомним, 17 сентября в Афганистане произошло два теракта, в которых около 50 человек погибли и около 80 были травмированы, пишет korrespondent.net



