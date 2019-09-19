Почему в субботу утром шведы отправляются на пробежку, а белорусы — мучаются похмельем
Что делать, чтобы белорусы стали меньше пить, и чем нам полезен опыт Швеции.
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
В 2018 году Беларусь заняла 27-е место в мире по потреблению алкоголя. По данным ВОЗ, ежегодно белорусы употребляют 11,2 литра чистого алкоголя, а в структуре потребления свыше 50% занимает водка и коньяк, пишет zautra.by
Относительно безопасным считается показатель потребления спиртного в 8 литров на человека, а доля крепкого алкоголя 15%. Таким образом, проблема алкоголизации населения в нашей стране стоит очень остро.
— Для белорусов алкоголь становится способом адаптации к окружающему миру. И если на эту проблему сегодня не обращать внимания, то она будет усугубляться, — заявила во время дискуссии «Алкоголь: разрешить или запретить? Где ставят точку Швеция и Беларусь?» в рамках проекта Nordic Talks in Belarus врач-психотерапевт, нарколог Ирина Борисевич.
Как следствие в Беларуси будут повышаться заболеваемость различными болезнями (начиная от почечной недостаточности и язвы, заканчивая психическими расстройствами) и смертность. При этом запрет на продажу алкоголя или резкое повышение цен на него ни к чему хорошему не приведут, уверена эксперт.
— Если человек уже пристрастился к алкоголю, то он найдет способ удовлетворить свою потребность. А употребление самогона и различных суррогатов только обострят проблемы, — считает Ирина Борисевич.
Что не так с запретительными антиалкогольными инициативами?
По мнению экспертов, бороться с алкоголизацией надо осторожно с оглядкой на то, как это делалось в других странах.
Шведский опыт
Очень похожая ситуация с потреблением алкоголя была в Швеции – количество ежегодно потребляемого алкоголя в первой половине 20-го века там было даже выше, чем сейчас в Беларуси. Шведские власти предпринимали различные попытки это исправить — от повышения цен до введения карточек на покупку алкоголя. Однако положительного результата они не приносили.
— Ситуация начала меняться в середине 50-х, когда правительство ввело монополию на продажу алкоголя. С тех пор алкоголь крепче 3,5% в Швеции можно купить только в магазинах Systembolaget, — рассказывает директор Международного центра по правам человека и наркополитике Дэймон Барретт.
Этих магазинов относительно немного – 444 на всю 10 миллионную Швецию. При этом в Стокгольме, где живет около миллиона человек их немногим больше двадцати.
— Продажа алкоголя в Systembolaget разрешена только лицам достигшим 20 лет. В барах и ресторанах покупать спиртное можно с 18 лет, но алкоголь там гораздо дороже и молодые люди не могут позволить себе выпить очень много, — объясняет Дэймон Барретт.
Важным является также режим работы этих магазинов — в будние дни они открыты до 7 вечера, а в выходные закрываются уже в 3 дня. Кроме того, в Systembolaget нет холодильников, чтобы исключить соблазн выпить пиво сразу после покупки, не бывает акций «шесть банок по цене пяти».
— Все это практически исключает импульсивную покупку алкоголя. Шведы пьют только если запланировали это заранее, заблаговременно купили себе спиртное и охладили его в собственном холодильнике, — рассказывает эксперт.
Также в Швеции нельзя в рекламе призывать покупать алкоголь, утверждать, что он лучший, качественный. Цена на крепкий алкоголь во много раз превышает стоимость вина и пива.
Все это помогло значительно снизить количество потребления спиртного. Сейчас шведы выпивают в год всего около 7 литров чистого алкоголя, а доля крепких спиртных напитков снизилась до 14%.
Вино вместо водки
Однако нельзя просто взять и перенять опыт другой страны.
— В другой экономической, политической и главное культурной реальности эти правила и ограничения могут не подействовать – люди просто начнут производить и продавать алкоголь нелегально. В Беларуси нужно, прежде всего, менять культуру употребления спиртного, — считает Дэймон Барретт.
С ним согласен и независимый белорусский эксперт Сергей Уставицкий.
— Вечер пятницы и в Стокгольме и в Минске выглядят примерно одинаково – люди веселятся, употребляют алкоголь. Однако в субботу шведы в 6.30 встают на пробежку, а белорусы — мучаются похмельем. Все дело в том, что в Швеции пьют вино и пиво, а в Беларуси – водку, — считает он.
По словам эксперта, в первую очередь надо сделать так, чтобы белорусы пили меньше именно крепких спиртных напитков. Добиться это можно, например, введением прогрессивной шкалы акцизов на алкоголь в зависимости от его крепости.
— Если водка и коньяк будут стоить дорого, а пиво и вино намного дешевле, то люди постепенно будут отказываться от первого в пользу второго. Очень важно формировать культуру употребления алкоголя как на уровне государства, так и на уровне семьи, — резюмирует эксперт.
Алексей Алексеев
11:54 19/09/2019
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