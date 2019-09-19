Почему одноразовый бумажный пакет не лучше полиэтиленового

На первый взгляд, это отличная альтернатива пластиковым пакетам, ведь бумагу можно переработать, а если нет – она относительно быстро разлагается в естественных условиях. Однако с точки зрения экологичности такое решение достаточно спорное, пишет Завтра твоей страны.





− В решении Министерства антимонопольного регулирования и торговли хорошо то, что оно призывает людей задуматься над этими вопросами, магазины начинают искать альтернативу одноразовой упаковке, люди – многоразовые сумки для покупок. Но тут главное, чтобы нам не предлагали псевдоальтернативу, − подчеркивает руководительница проекта «Зеленая карта», специалист по Zero waste Центра экологических решений Мария Сума.





Но серьезных изменений в сторону замещения пластиковой упаковки более безопасной в нововведении эколог не видит.

Оказывается, бумажная упаковка не всегда экологична

Влияние на окружающую среду упаковки для покупок во многом зависит от того, сколько раз она используется. Заменять одноразовые пластиковые пакеты на одноразовые бумажные – не такое уж верное решение. Во-первых, использовать несколько раз пластиковые пакеты легче, чем бумажные, потому что последние более хрупкие, соответственно, срок их службы заметно меньше. Во-вторых, часто бумажные пакеты украшены и дополнены неэкологичными элементами.









− Если мы заменим тонкие пластиковые пакеты на более толстые пластиковые пакеты, которые можно использовать много раз, то это будет более экологичной альтернативой, чем внедрение одноразовых бумажных, − считает Мария Сума.





Эксперт объясняет, что говоря об экологичности продукта, важно обращать внимание не только на его состав и способ утилизации, но и на весь цикл производства.





− По разным подсчетам, при одноразовом использовании бумажные пакеты оказываются не более экологичными, чем пластиковые, потому что целлюлозная промышленность – одна из самых токсичных. Она оказывает сильное негативное влияние на окружающую среду, − поясняет эксперт.





Уже сейчас в магазинах можно встретить бумажные пакеты для хлеба и других продуктов. Вот только многие из них имеют пластиковые вставки. Такой пакет невозможно переработать.





Экологическое сообщество настаивает на том, что самым верным решением в этом вопросе будет переход на многоразовые сумки, пакеты и другие виды упаковки.





Специалист по Zero waste Центра экологических решений предлагает несколько решений, которые помогут покупателям оставлять после себя меньше мусора и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Выбирать магазины, которые не навязывают одноразовые пакеты

− У нас уже нет бесплатных пакетов, которые раздаются на кассе. Это важный шаг, − отмечает эксперт.





В последнее время все больше магазинов перестают навязывать целлофановые пакетики, но абсолютное большинство все еще использует их слишком много, в том числе в случаях, когда в упаковке нет необходимости. С одной стороны, это привычка потребителей – упаковывать каждый вид овощей и фруктов в отдельный пакет, а то и в несколько, чтобы упаковка была крепче. С другой – некоторые магазины категорически запрещают своим клиентам упаковывать фрукты, овощи или другие продукты в принесенные ими пакеты или тряпичные сумки, хотя санитарные правила и нормы не запрещают покупать товары в свою упаковку.





− На месте МАРТа наряду с введением бумажной альтернативы я бы посоветовала разъяснить торговым сетям, что запрета покупать в свою упаковку нет. То есть начать трактовать отсутствие такого запрета как разрешение. С оговоркой, что ответственность за упаковку несет сам покупатель, − предлагает Мария Сума.





В этом случае экологическим организациям было бы легче призывать людей отказываться от одноразовой упаковки. А торговые сети нашли бы способ реализации и выгодного использования многоразовой упаковки.

Ходить в магазин и на рынок со своими сумками и отказываться от полиэтиленовых пакетов

Одна тряпичная сумка может заменить сотни одноразовых пакетов. В долгосрочной перспективе это и экономия, и меньший вклад в загрязнение окружающей среды.





Есть овощи и фрукты, с которых всегда снимается кожура, поэтому упаковывать их в целлофан нет никакого смысла. Более того, можно отказаться класть в пакеты даже яблоки, груши, томаты и другие продукты, которые все равно предстоит тщательно помыть.









Без лишних пакетов или в свою упаковку можно покупать хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, одежду, сладости и многое другое.





Продавцы на рынках многие продукты реализуют на развес и без проблем упаковывают их в тару покупателя.

Что могут сделать магазины для снижения использования одноразовых фасовочных пакетов?

В Центре экологических решений подчеркивают, что торговые сети и небольшие магазины сами могут предлагать покупателям альтернативу, объясняя преимущества многоразовой упаковки.





Увеличить в ассортименте долю развесной продукции без упаковки и обеспечить возможность использования собственной тары при покупке такой продукции.





Параллельно у магазинов есть возможность отказаться от излишней упаковки товаров во внутренних процессах и призывать к этому поставщиков.





Позволить покупателям выбирать вид упаковки при покупке онлайн и внедрять механизм возвратной тары.





Заменить ассортимент одноразовых пластиковых изделий – посуды, трубочек, ватных палочек – многоразовыми товарами такого же назначения.



