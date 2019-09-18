«До пенсии не доживу». Как белорусы относятся к пенсионному обеспечению
Сотрудники Исследовательского центра ИПМ изучили отношение разных возрастных групп белорусов к пенсионному обеспечению.
«Жизнь после жизни. Оценка населением пенсионной системы Беларуси: результаты дискуссий в фокус-группах в Минске и областных центрах». Так называется аналитическая работа, подготовленная сотрудниками Исследовательского центра ИПМ Натальей Щербиной и Викторией Смоленской.
Данная работа является частью исследования отношения населения Беларуси к системе социальной защиты, которое проводится Исследовательским центром ИПМ совместно с BEROC. Она подготовлена на основе результатов 10-ти фокус-групп, проведенных в июне 2019 г. (5 фокус-групп в г. Минске и по одной в каждом областном центре). Во всех десяти обсуждениях приняли участие 78 человек из различных возрастных групп, в фокус-группах, отобранных для контент-анализа – 64 человека.
Возрастная разбежка
Актуальность вопросов пенсионного обеспечения по результатам исследования фокус-групп зависит от возраста участников. Респонденты в возрасте 18–29 лет в большинстве своем не задумываются о пенсии, поскольку на данном жизненном этапе в приоритете стоят вопросы поступления в высшее учебное заведение, продвижения по карьерной лестнице и создания семьи. Участники фокус-групп возраста 30+, еще не вышедшие на пенсию, больше обеспокоены вопросами выхода на пенсию и качеством жизни в этот период времени. Только 3 из 38 участников указали, что пока не задумываются о пенсии.
Отношение участников среднего возраста к пенсии тоже нельзя назвать определенностью – «буду работать», «как-нибудь протяну». Обеспокоенность перспективами жизни на пенсии в этой возрастной группе усиливалась пессимистичными оценками продолжительности жизни, увеличения пенсионного возраста и зачастую сводилась к повторению стереотипного мнения «не доживу до пенсии», «не смогу выйти на пенсию».
У пенсионеров отношение к своему возрасту чаще нейтральное, некоторые респонденты высказывали положительные чувства, связанные с жизнью на пенсии.
Слова-маркеры
Ответы участников фокус-групп на вопрос «Какие чувства у вас вызывают мысли о пенсии?» были объединены в 3 группы: негативные, позитивные и нейтральные по частоте упоминаний слов-маркеров.
В результате у 77% мысли о пенсии вызвали негативные чувства, у почти 9% - нейтральные, а 14% - позитивные.
Чаще всего у участников фокус-групп мысли о пенсии вызывают негативные чувства, связанные как с финансовыми, так и с психологическими шоками. Большинство участников в возрасте до 50 лет говорили о том, что испытывают страх при мысли о пенсии, который в первую очередь связан с падением качества жизни на пенсии из-за низкого размера государственной пенсии: «просто страшно за уровень жизни на пенсии». На втором месте по количеству упоминаний – неуверенность в том, что респондент доживет до пенсии. Главной причиной сомнений в том, что удастся дожить до пенсии, является запланированное повышение пенсионного возраста (и ожидание его дальнейшего повышения) и проблемы со здоровьем. Особенно данным вопросом обеспокоены мужчины.
Идеалисты и реалисты
У участников из всех возрастных групп сформировалось два представления об образе жизни на пенсии – «идеальное» и «реалистичное». Реальная жизнь на пенсии ассоциируется у большинства респондентов с ограничениями (недостаточный размер пенсии) и проблемами (отсутствие доверия пенсионной системе, несправедливость пенсионных начислений). Идеальный образ жизни на пенсии, как правило, ассоциируется с европейской системой пенсионного обеспечения, где неработающие пенсионеры могут позволить не только удовлетворять базовые потребности на высоком уровне, но и вести активный образ жизни.
Решение проблем
Решение проблем и возможности улучшения пенсионной системы Беларуси большинство участников фокус-групп видят в:
1. Повышении прозрачности (принципы начисления пенсии и распределения средств пенсионного фонда должны быть понятны обычным людям);
2. Соблюдении принципа неизменности условий и правил – законодательных норм в отношении пенсионного обеспечения;
3. Повышения дифференциации пенсий, большей зависимости размера пенсии как существенная, подтверждается ответами на вопрос, какие условия нужны для участия респондентов в добровольных пенсионных накоплениях: на втором месте по частоте упоминаний от «интенсивности» труда;
4. Развитии добровольного пенсионного страхования (при условии наличия возможности в любой момент воспользоваться пенсионными сбережениями и гарантии наследования этих сбережений).
10:25 19/09/2019
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