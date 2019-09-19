



Четверг 19 сентября стал в самой известной школе Гомеля не менее напряженным днем, чем бурная неделя до того. Напомним, после скандала с видео учительницы, в дело вмешался президент. Решения были жесткими и многоуровневыми: учительницу восстановили в должности, высокие чиновники получили выговоры, а директора школы – уволили с переводом на другую работу, пишет "Комсомольская правда".





В школу номер 15 журналистов не пускают. В 8 утра 19 сентября директора Марины Черненко (уже бывшего?) в ней еще не было. Сотрудники в один голос сказали, что решение об увольнении Марины Владимировны для них было шоком, они прочитали его вечером в среду в новостях. Ждут ее прихода, о новом директоре речи пока не идет.





А вот уволенная и восстановленная учительница Людмила Ивановна была на месте. Она вышла к вахте и выглядела хмурой, неразговорчивой. Сказала, что комментариев от нее пока не будет, потому что ей нужно подготовить класс и провести уроки. Напомним, она ведет уроки во 2 классе, а в тот день выходила на замену.





На вопросы, как ее настроение после всех новостей, Людмила Ивановна устало провела ладонью по лицу и спросила: «Вы что, видите на моем лице и улыбку?..» И ушла в класс.



Директор на входе так и не появилась – как оказалось, зашла с другого входа. И родители и педагоги очень хорошо о ней отзывались: «Два года в должности. Она тут практически живет, в этой школе! Сама ее закончила, потом отучилась, вернулась, была учителем начальных классов, стала директором... Мы все за нее, очень жаль ее. Решение об ее увольнении - это несправедливо».

Поговорила с журналистами только завуч. Она сказала что все на месте, все работают в штатном режиме, официальных приказов у них пока не было.

К 9 утра в школу прибыл зампредседателя гомельского горисполкома Виталий Атаманчук. Он сказал, что приехал исполнять решение президента – то есть восстанавливать в должности учителя и увольнять директора. Еще будет решаться вопрос, как ее будут увольнять, будет ли она писать заявление, и на какую работу ее переведут. Он попросил также не тревожить сейчас директора. Вздохнув, сказал, что она плачет.







