Напомним, что учительницу, уволенную за угрозы ученику и грязную ругань, своим личным приказом воссоздал на работе Александр Лукашенко.





«Я не могу оценить саму ситуацию: нужно было восстанавливать или не надо было восстанавливать, справедливо или не справедливо. Мы, как всегда, видим то, что нам показали – видео. И имеем некий снежный ком комментариев от людей, большое количество которых ничего не понимает в учительской работе, ничего не понимает в ситуациях, которые складываются в классе», – заявила наша собеседница.





Вместе с тем Анну Северинец волнует то, что ситуация «решается тем человеком, в должностные обязанности которого не входит назначать или увольнять учителей».









«По-человечески мне радостно за женщину, которая 35 лет отдала школе и которая восстановлена сейчас на работе. Получит возможность исправить эту ситуацию. Уйти из профессии не в стыде, а исправиться самой перед собой. Но то, что это происходит по прямому указу человека, который вроде бы не имеет отношения ни к ситуации, ни к образованию, – это какой-то неправильный механизм», – подчеркнула учительница.



