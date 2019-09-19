Белорусский Робин Гуд: минчанин получил реквизиты карт иностранцев, приобретал через них бензин и продавал дешевле обычным людям
Оперативниками управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома пресечена противоправная деятельность минчанина, совершающего хищения денежных средств с банковских карт иностранных граждан. Историю рассказывает в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Правоохранители установили, что доступ к реквизитам карт, эмитированных банковскими учреждениями таких стран, как США, Бразилия, Израиль, парень получил при помощи сети Интернет, где с использованием криптовалюты приобрел их в одном из специализированных магазинов.
Известно, что приобретенные реквизиты были необходимы фигуранту для совершения противоправной деятельности. Так, обладая необходимыми сведениями, 24-летний минчанин стал заниматься продажей топлива по выгодной дня граждан цене. Суть противоправной деятельности заключалась в том, что пока владельцы карт даже не подозревали о том, что с их счетов похищаются деньги, фигурант, используя мобильные приложения АЗС, вносил данные карт иностранных граждан и приобретал топливо. Данное топливо молодой человек реализовывал по более дешевой цене как своим знакомым, так и обычным гражданам.
По оперативной информации, в общей сложности с использованием денежных средств, принадлежащих гражданам США, Бразилии, Израиля и других иностранных государств, фигуранту удалось приобрести порядка 15000 литров топлива на общую сумму 90.000 рублей.
09:21 19/09/2019
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