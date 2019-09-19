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Под Гродно вырастили 450-килограммовую тыкву

Тыкву, выращенную гродненцем Сергеем Гавраниным на своем дачном участке, перевезли в агротуристический комплекс «Коробчицы» в Гродненском районе. Чтобы доставить плод весом свыше 450 кг, понадобился автомобиль с манипулятором, пишет БелТА.
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Сергей Гавранин выращиванием гигантских тыкв увлекся несколько лет назад. Тыквы-гиганты стали достопримечательностью дачного поселка. Однажды на экскурсию сюда привозили даже гостей из Германии. Хотя поначалу некоторые соседи думали, что мужчина их разыгрывает и просто положил на грядки раскрашенный камень.
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