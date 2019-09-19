Под Гродно вырастили 450-килограммовую тыкву

Сергей Гавранин выращиванием гигантских тыкв увлекся несколько лет назад. Тыквы-гиганты стали достопримечательностью дачного поселка. Однажды на экскурсию сюда привозили даже гостей из Германии. Хотя поначалу некоторые соседи думали, что мужчина их разыгрывает и просто положил на грядки раскрашенный камень.

