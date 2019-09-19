Напомним, 17 февраля утром 63-летний водитель управлял автомобилем МАЗ, на прицеп которого была погружена древесина. Груз был плохо увязан: вместо положеных шести крепежных тросов использованы были только два. Водитель ехал по улице Коссовской в Ружанах со скоростью 50 км/ч при максимально разрешенной 40 км/ч. На закруглении дороги прицеп опрокинулся, бревна покатились по обочине, где шли две женщины с ребенком в коляске. Погибли бабушка и ее внучка 2018 года рождения. Серьезные травмы причинены матери ребенка.





Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.