6-месячная девочка и ее бабушка погибли в ДТП в Ружанах: суд начинает рассматривать дело
Сегодня, 19 сентября, суд Пружанского района начнет рассматривать дело водителя лесовоза, которого обвиняют в нарушении ПДД, из-за чего погибли два человека, в том числе маленький ребенок, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.
Напомним, 17 февраля утром 63-летний водитель управлял автомобилем МАЗ, на прицеп которого была погружена древесина. Груз был плохо увязан: вместо положеных шести крепежных тросов использованы были только два. Водитель ехал по улице Коссовской в Ружанах со скоростью 50 км/ч при максимально разрешенной 40 км/ч. На закруглении дороги прицеп опрокинулся, бревна покатились по обочине, где шли две женщины с ребенком в коляске. Погибли бабушка и ее внучка 2018 года рождения. Серьезные травмы причинены матери ребенка.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
09:10 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».