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6-месячная девочка и ее бабушка погибли в ДТП в Ружанах: суд начинает рассматривать дело

Сегодня, 19 сентября, суд Пружанского района начнет рассматривать дело водителя лесовоза, которого обвиняют в нарушении ПДД, из-за чего погибли два человека, в том числе маленький ребенок, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Напомним, 17 февраля утром 63-летний водитель управлял автомобилем МАЗ, на прицеп которого была погружена древесина. Груз был плохо увязан: вместо положеных шести крепежных тросов использованы были только два. Водитель ехал по улице Коссовской в Ружанах со скоростью 50 км/ч при максимально разрешенной 40 км/ч. На закруглении дороги прицеп опрокинулся, бревна покатились по обочине, где шли две женщины с ребенком в коляске. Погибли бабушка и ее внучка 2018 года рождения. Серьезные травмы причинены матери ребенка.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
ОНТ
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