Шоу «Холостяк» впервые в истории закончилось помолвкой двух девушек









Шоу «Холостяк в раю» является продолжением обычного «Холостяка» и «Холостячки». В нем принимали участие участники предыдущих проектов, которые не сумели найти свою вторую половинку с помощью их. И вдруг… Сенсация! Двое участников передачи действительно обрели счастье друг с другом. Только ими оказались две девушки. Многие зрители отметили, что отношения возлюбленных искренние.





Оказывается, девушки когда-то были вместе. Их пути разошлись, но любовь осталась. В августе Кристиан пришла на проект, Деми тут же разорвала отношения с другим участником и вернулась к любимой.









«Я люблю тебя, и я даже не думала, что можно так относиться к кому бы то ни было», — призналась Барнетт. Затем она взяла спрятанную коробочку с кольцом, опустилась на одно колено и спросила у возлюбленной, женится ли та на ней. Хаггерти ответила согласием.



