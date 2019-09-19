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Шоу «Холостяк» впервые в истории закончилось помолвкой двух девушек

Американское шоу «Холостяк в раю» имело необычный финал. Проект закончился романтичным предложением руки и сердца на берегу моря. Деми Барнетт сделала предложение девушке по имени Кристиан Хаггерти. Они стали первой однополой парой в истории холостяцкой франшизы. Об этом сообщает Daily Mail.



Шоу «Холостяк в раю» является продолжением обычного «Холостяка» и «Холостячки». В нем принимали участие участники предыдущих проектов, которые не сумели найти свою вторую половинку с помощью их. И вдруг… Сенсация! Двое участников передачи действительно обрели счастье друг с другом. Только ими оказались две девушки. Многие зрители отметили, что отношения возлюбленных искренние.

Оказывается, девушки когда-то были вместе. Их пути разошлись, но любовь осталась. В августе Кристиан пришла на проект, Деми тут же разорвала отношения с другим участником и вернулась к любимой. 


«Я люблю тебя, и я даже не думала, что можно так относиться к кому бы то ни было», — призналась Барнетт. Затем она взяла спрятанную коробочку с кольцом, опустилась на одно колено и спросила у возлюбленной, женится ли та на ней. Хаггерти ответила согласием.
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