Чем школьные поборы схожи с “дорожным налогом”? Соцсети обсуждают

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Что говорит закон?

Считается, что в наше время без родительской материальной помощи школы обойтись не могут. Но если ранее родители сдавали деньги «наличкой», то постановлением Министерства образования Беларуси № 126 от 28 декабря 2016 года законными считаются только сборы по инициативе попечительских советов.





Родители могут, как и ранее, скидываться на нужды учебного заведения своего ребенка, но только на добровольной основе и только через расчетный счет в банке. При этом руководитель учреждения образования или попечительский совет никаких подтверждающих квитанций у родителей просить не должны.





В свою очередь, учебное заведение должно отчитаться перед родителями, на что потрачены их деньги. Никаких напоминаний со стороны персонала школы, классного руководителя о том, что нужно скинуться деньгами, быть не должно: вымогать деньги никто не имеет права, за это предусмотрена ответственность.