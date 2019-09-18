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Чем школьные поборы схожи с “дорожным налогом”? Соцсети обсуждают

"Это как с дорожным налогом, результата не видно, но если заплатишь то трогать не будут": с началом учебного года актуализировались дискуссии на тему сборов денег на нужды школы. Нельзя как страус спрятать голову в песок, утверждая, что данной проблемы не существует - в социальных сетях люди продолжают обсуждать это явление.
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Дискуссия о “поборах” в школах разгорелась в Viber-чате “Реальный Дрогичин” (подписывайтесь, кстати, по ссылке). Мы решили вынести ее на всеобщее обозрение, так как проблема сбора денег в школах остается актуальной. Как можно увидеть из дискуссии – существуют стандартные стереотипы – “не сдашь – будет предвзятое отношение к ребенку”, “не сдашь – то каждый день напоминают”…
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Что говорит закон?
Считается, что в наше время без родительской материальной помощи школы обойтись не могут. Но если ранее родители сдавали деньги «наличкой», то постановлением Министерства образования Беларуси № 126 от 28 декабря 2016 года законными считаются только сборы по инициативе попечительских советов.

Родители могут, как и ранее, скидываться на нужды учебного заведения своего ребенка, но только на добровольной основе и только через расчетный счет в банке. При этом руководитель учреждения образования или попечительский совет никаких подтверждающих квитанций у родителей просить не должны.

В свою очередь, учебное заведение должно отчитаться перед родителями, на что потрачены их деньги. Никаких напоминаний со стороны персонала школы, классного руководителя о том, что нужно скинуться деньгами, быть не должно: вымогать деньги никто не имеет права, за это предусмотрена ответственность.


Мнение о том, что сборы денег в школах – это нездоровая практика, уже не раз высказывали и представители власти.

Бывший председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Зданович говорил:

“В законодательстве Республики Беларусь нет ни одного нормативного акта, который принуждал бы родителей учеников перечислять какие-либо средства школе”.

Трое детей депутата учились в одной и той же столичной гимназии, и попечительских и иных взносов он никогда не платил.

“Если бы руководство школы рационально использовало бюджетные деньги, в финансовой поддержке со стороны родителей школа не нуждалась бы. Приветствовалась добровольная физическая помощь: перенести мебель, в ремонте поучаствовать… “, – сказал Владимир Матвеевич.

Это мнение не только бывшего депутата Здановича. Неоднократно через СМИ о исключительной добровольности школьных взносов заявляли и соответствующие государственные органы:

Потому отбросьте стереотипы, не уплата пожертвований школе не грозит ни вам, ни успеваемости вашего ребенка.
Источник: Першы рэгіён
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