В словаре появилось местоимение для гендерно небинарных людей

Нововведение направлено на тех людей, чья идентичность находится вне бинарной гендерной системы.





Критики этого решения считают его грамматически неправильным, но в издательстве аргументировали его тем, что слово "они" используется в качестве местоимения в единственном числе еще с конца XIV века.





"Использование слова "они" в единственном числе отражает то, как местоимение "ты" единственного числа выросло из местоимения "вы" множественного числа (речь идет об английском местоимении you, - прим. ВВС). Мы же не жалуемся на то, что использование you в единственном числе грамматически неправильно", - говорится в блоге издательства.









Агентство напоминает, что недавно британский певец Сэм Смит попросил называть его "они" вместо "он". "Я понимаю, что будет много ошибок и неверных определений пола, но все, о чем я прошу, пожалуйста-пожалуйста, попытайтесь", - написал он в Twitter.





Со следующего года жители Нью-Йорка смогут указывать в свидетельстве о рождении свой пол не только как мужской или женский, но и как третий. Такой законопроект подписал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.