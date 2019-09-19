



В группе семь человек – четыре беларуса, два поляка и один украинец. Трех беларусов и украинца задержали 9 сентября непосредственно при производстве сигарет в подпольном табачном цехе, сообщает Пограничная служба Польши.





Нелегальная фабрика могла выпускать почти 3 миллиона сигарет в сутки. Следователи полагают, что задержанные произвели как минимум 22 миллиона сигарет.





При обысках обнаружено около 4 миллионов сигарет без акцизных знаков общей стоимостью более 3 миллионов злотых (более 760 тысяч долларов), 4,5 тонн табака стоимостью 3,7 миллиона злотых (более 940 тысяч долларов), фильтры и клей для производства сигарет.









Задержанным предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе, занимающейся покупкой, производством и продажей сигарет и табака. Им грозит до 5 лет лишения свободы.