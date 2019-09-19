Белорусы открыли подпольную табачную фабрику в Польше – им грозит до 5 лет
Сотрудники польской пограничной службы, центрального следственного бюро полиции и таможни в совместной операции в Мазовецком воеводстве выявили международную преступную группу, которая занималась производством и продажей сигарет.
В группе семь человек – четыре беларуса, два поляка и один украинец. Трех беларусов и украинца задержали 9 сентября непосредственно при производстве сигарет в подпольном табачном цехе, сообщает Пограничная служба Польши.
Нелегальная фабрика могла выпускать почти 3 миллиона сигарет в сутки. Следователи полагают, что задержанные произвели как минимум 22 миллиона сигарет.
При обысках обнаружено около 4 миллионов сигарет без акцизных знаков общей стоимостью более 3 миллионов злотых (более 760 тысяч долларов), 4,5 тонн табака стоимостью 3,7 миллиона злотых (более 940 тысяч долларов), фильтры и клей для производства сигарет.
Задержанным предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе, занимающейся покупкой, производством и продажей сигарет и табака. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
07:40 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».