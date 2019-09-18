Вырученные на аукционе деньги от продажи доменных имен будут перечислять в детдома
18 сентября Александр Лукашенко подписал указ№350 "Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет", сообщает БЕЛТА.
В документе предписывается перечислять деньги, полученные на аукционе от продажи доменных имён, на благотворительные счета учреждений, где живут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с особенностями психо-физического развития.
На Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при президенте возлагаются функции национального центра реагирования на компьютерные инциденты (кибератаки). Государственные органы, суды и нотариусы могут получать от ОАЦ персональные сведения о владельцах доменного имени, если это необходимо для выполнения возложенных на них законодательством задач и функций.
Министерству связи и информатизации предоставляется право быть заказчиком и организатором работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента интернета в информационной системе ЕАЭС.
22:01 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».