В документе предписывается перечислять деньги, полученные на аукционе от продажи доменных имён, на благотворительные счета учреждений, где живут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с особенностями психо-физического развития.





На Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при президенте возлагаются функции национального центра реагирования на компьютерные инциденты (кибератаки). Государственные органы, суды и нотариусы могут получать от ОАЦ персональные сведения о владельцах доменного имени, если это необходимо для выполнения возложенных на них законодательством задач и функций.





Министерству связи и информатизации предоставляется право быть заказчиком и организатором работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента интернета в информационной системе ЕАЭС.



