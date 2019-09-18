Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вырученные на аукционе деньги от продажи доменных имен будут перечислять в детдома

18 сентября Александр Лукашенко подписал указ№350 "Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет", сообщает БЕЛТА.

В документе предписывается перечислять деньги, полученные на аукционе от продажи доменных имён, на благотворительные счета учреждений, где живут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с особенностями психо-физического развития. 

На Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при президенте возлагаются функции национального центра реагирования на компьютерные инциденты (кибератаки). Государственные органы, суды и нотариусы могут получать от ОАЦ персональные сведения о владельцах доменного имени, если это необходимо для выполнения возложенных на них законодательством задач и функций.

Министерству связи и информатизации предоставляется право быть заказчиком и организатором работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента интернета в информационной системе ЕАЭС.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru