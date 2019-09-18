В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост

По его словам, в Киеве введен специальный оперативный план. На мосту Метро находится руководство столичной полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназ и специалисты взрывотехнической службы.





«Неизвестный производит выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов метро на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту», — заявил Крищенко.





Как сообщается, мужчина, который угрожает взорвать мост, 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько.









Источники в правоохранительных органах рассказали, что в июне 2019 года он добровольно сдал Деснянскому районному управлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их «в сейфе в селе на Черниговщине».

Через несколько часов работы полиции «минера» задержали, переводит Наша нива.







