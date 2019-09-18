Очередной подросток сбежала из дома

Девушка ушла из квартиры в Московском районе в субботу, 14 сентября. Вечером, примерно в 16.00 часов, взяв с собой рюкзак, паспорт и определенную сумму наличности вышла из дома и пропала без вести.





– До настоящего времени местопребывание 15-летней Вероники Анорьевой неизвестно, – пояснили в пресс-службе.





Девушке на вид можно дать не больше 15 – 16 лет, у нее худощавое телосложение, темные волосы, ниже плеч пряди рыжие – окрашенные хной. Вероника Сергеевна ушла из дома в темных джинсах, черной джинсовке и черных кроссовках, за плечами – серый рюкзак.





Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, позвоните в милицию – 102.











