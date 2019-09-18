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ЧП в Киеве: Вооруженный мужчина хочет взорвать мост Метро, он открыл стрельбу

В украинской столице Киеве сегодня произошло чрезвычайное происшествие. Все дело в том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать мост Метро. В настоящее время на месте инцидента собрались правоохранительные органы. Как информирует «Украинская правда», более детально об этом рассказала спикер Национальной полиции Ярослава Тракало.


Oна сообщила: «Неизвестный мужчина угрожает взорвать мост Метро. Согласно предварительной информации, он сделал несколько выстрелов в воздух. В настоящий момент там работают все правоохранительные службы». Также, согласно ее словам, въезд и выезд на мост перекрыт. Спикер Национальной полиции добавила, что неизвестно пока, есть ли у мужчины на самом деле взрывчатка. Въезд и выезд на мост, по ее словам, в настоящее время перекрыты.


В свою очередь сообщество «Киев. Оперативный» отмечает в своем «Фейсбук», что неизвестный мужчина ехал по переправе на автомобиле, и в какой-то момент остановился и вышел. Свидетели отмечают, что «с сумки неизвестного торчит ствол, а в его руках какие-то кнопки, а сам он ходит и кричит, что все взорвет». В сообществе добавили: «Свидетели говорят, что полиция запустила дрон, но преступник его расстрелял». На место происшествия прибыли спецназовцы КОРДа.
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