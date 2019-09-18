За фото Заворотнюк из больницы предложили миллион рублей

По данным издания, представители СМИ готовы заплатить за фотографии актрисы в медучреждении миллион рублей. В свою очередь телеканалы, по информации ресурса, предложили родным Заворотнюк три миллиона рублей за то, чтобы в эфире они сообщили «об истинном положении дел» в семье.





Ранее сообщалось, что родственники Заворотнюк отказались от любой помощи, в том числе финансовой. Предложения поступали из Москвы и регионов, а также от организаторов концертов.





13 сентября появились сообщения о том, что Заворотнюк находится в реанимации. Состояние актрисы стало центральной темой на многих телеканалах. По информации СМИ, врачи диагностировали артистке последнюю стадию рака мозга.









Директор артистки Стас Христов ранее опроверг эти данные. По его словам, Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Здоровье актрисы уже обсуждали на Первом канале в программе «Пусть говорят» и в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.



