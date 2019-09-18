За фото Заворотнюк из больницы предложили миллион рублей
Журналисты пытаются подкупить врачей больницы, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, чтобы получить снимки со знаменитостью, сообщают «Дни.ру».
По данным издания, представители СМИ готовы заплатить за фотографии актрисы в медучреждении миллион рублей. В свою очередь телеканалы, по информации ресурса, предложили родным Заворотнюк три миллиона рублей за то, чтобы в эфире они сообщили «об истинном положении дел» в семье.
Ранее сообщалось, что родственники Заворотнюк отказались от любой помощи, в том числе финансовой. Предложения поступали из Москвы и регионов, а также от организаторов концертов.
13 сентября появились сообщения о том, что Заворотнюк находится в реанимации. Состояние актрисы стало центральной темой на многих телеканалах. По информации СМИ, врачи диагностировали артистке последнюю стадию рака мозга.
Директор артистки Стас Христов ранее опроверг эти данные. По его словам, Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Здоровье актрисы уже обсуждали на Первом канале в программе «Пусть говорят» и в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.
19:00 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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