Что за растения превратили реку Пину в «газон» и «футбольное поле»? Ученые объяснили
Одним из растений, которое «озеленило» реку Пину в районе понтонного моста в Пинске, является сальвиния плавающая.
Этот водный папоротник внесен в Красную книгу Беларуси, сообщил TUT.BY замдиректора по научной работе Полесского аграрного экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.
Фото: Виктор Кузнецов, «Першы Рэгiён»
— Люди в Пинске обеспокоились, что пропадет река. Они привыкли считать, что от водорослей происходит загнивание, летние заморы, но сальвиния — это не водоросли. Она гнить не будет. Она, наоборот, впитывает органику для собственного питания, а когда придут холода, ляжет на дно. Сальвиния плавающая только пользу приносит. Она является индикатором хорошего состояния воды, — рассказал Виктор Демянчик.
Сальвиния плавающая — не редкость для южных регионов Беларуси. Обитает она на мелководье в пресноводных стоячих и малопроточных хорошо прогреваемых водоемах. Выбирает преимущественно места, защищенные от ветра высокими берегами, деревьями и кустами.
В Беларуси этот водный папоротник можно встретить в нацпарке «Припятский», Полесском радиационно-экологическом заповеднике, заказниках «Прибужское Полесье», «Простырь», «Средняя Припять» и других местах, сообщается в Красной книге Беларуси.
— У нас, на юге Беларуси, ее много. А вот в центральной и северной частях страны ее нет. В Пине скопление связано с тем, что там на время реконструкции моста установили понтонную переправу, которая нейтрализовала поверхностное движение воды. Сальвиния плавающая начинает всплывать весной маленькими зарослями, они разрастаются к концу лета и потом их течением сносит. Пинчане никогда не видели такого массового скопления, а так ее всегда можно было увидеть на пинской набережной, возле камней. Наплывной мост не дал ей в этом году ходу — и она там скопилась, — говорит ученый.
Фото: Виктор Кузнецов, «Першы Рэгiён»
Кроме сальвинии плавающей, в водах Пины также нашли типичные для Беларуси водные растения: ряску малую и многокоренник обыкновенный, писал портал «Першы рэгiён».
Напомним, на днях в интернете появились фотографии «позеленевшей» Пины. В комментариях пользователи называли реку «газоном» и «футбольным полем».
Но повода для волнений нет, сообщила тогда TUT.BY начальник Пинской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Надежда Михнюк. По ее словам, появление ряски на Пине вызвано двумя факторами: установкой на время реконструкции основного моста понтонной конструкции для движения автотранспорта, которая ослабила течение реки, и засушливое лето.
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Реконструкция моста через Пину началась в апреле 2019 года. Ожидается, что движение по нему откроется в конце 2019-го — начале 2020 года.
18:41 18/09/2019
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