Скандал в гомельской школе: министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии
История с увольнением учительницы, которая угрожала ученику, получила продолжение. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, пострадали и чиновники, и директор школы в Гомеле.
После решения о восстановлении гомельской учительницы в той же должности и в той же школе, которое принял лично Александр Лукашенко, КП обратилась за комментарием к пресс-секретарю президента.
- 18 сентября стало известно, что учительницу из школы в Гомеле, которую уволили из-за скандала в школе, восстановили в должности. Действительно ли это произошло после того, как президент лично подключился к решению этого вопроса?
- Да, я могу подтвердить вам то, что сказали представители Гомельской области. Восстановление педагога в 15-й школе Гомеля - это прямое поручение главы государства. Узнав о произошедшем инциденте, президент затребовал немедленный доклад о ситуации, ну а вникнув в подробности, отреагировал очень эмоционально и жестко, - прокомментировала «Комсомолке» Наталья Эйсмонт. - И как глава государства, и как педагог по специальности, работавший в школе. Помните, как 2 сентября на линейке президент, может, и не по-праздничному, но совершенно открыто и конкретно говорил о дисциплине, о роли и родителей, и учителей в воспитательном процессе? А еще о том, что школа - это храм, куда нужно приходить и учиться, а не устраивать беспредел, как произошло в данном случае. Это был яркий пример вседозволенности со стороны учащихся, хамского отношения к учителю и школе. Возмутил президента и черствый, равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека, когда, разобравшись совершенно поверхностно, а может, и вообще не разобравшись, увольняют специалиста с 35-летним стажем! Который до этого ни разу не дал повода усомниться в своей порядочности. Президент на такие ситуации реагирует мгновенно - тем более что буквально две недели назад все ответственные за образование в нашей стране люди слышали его поручения прямо на линейке! Именно поэтому приняты также жесткие решения о наказании должностных лиц. За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц гомельского обл- и горисполкома. Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора названной школы принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.
Напомним, инцидент произошел в гомельской школе № 15 на прошлой неделе. На видео, которое снял четвероклассник, учительница кричит ребенку, чтобы тот закрыл рот, а подняв парту, грозит: «Я пойду юрьму, а тебе п*ц будет!». Педагог пугает, что ребенку не смешно будет, когда «на кладбище понесут за то, что над учителем издевался». Когда информация разлетелась по СМИ, поднялась шумиха в соцсетях, в тот же день в школу приехал начальник управления образования горисполкома, зампред горисполкома и другие чиновники, чтобы провести собрание с родителями 4-го класса, той самой учительницей и администрацией школы. Несмотря на извинения педагога, ее уволили по статье.
18:36 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».