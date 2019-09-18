Кто застраивает "золотую землю" возле Дроздов?
К освоению площадки в районе улицы Нововиленской — «золотой земли» на месте бывшей птицефабрики им. Крупской — «Айрон» приступил весной 2018 года, хотя люди готовы были покупать жилье уже на этапе проектирования.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
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Сейчас там полным ходом идет строительство жилого дома, несколько секций которого выведены до девятого этажа. Что и как строится, а также когда презентуют проект — в материале REALTY.TUT.BY
Право осваивать территорию бывшей птицефабрики имени Крупской компания «Айрон» приобрела на аукционе еще в 2016 году. На 31 гектаре застройщик планировал возвести жилую многоквартирную застройку на 199 тысяч квадратных метров, а также комплекс объектов общественного обслуживания.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Каким визуально будет жилой комплекс, общественности пока так и не показали. В 2016 году была представлена лишь концепция того, как это приблизительно должно выглядеть. Также были озвучены требования к ней: разноэтажная застройка, с ограничением высоты домов до четырех этажей со стороны Дроздов и Свислочи.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Уже сейчас на площадке полным ходом идет строительство первых жилых домов. Коробки нескольких секций выведены до уровня девятого этажа. Однако на сайте застройщика по-прежнему нет никакой информации о продажах квартир в этом жилом комплексе.
По словам директора ОДО «Айрон» Валерия Шамрило, примерно через неделю они презентуют проект общественности.
Елена Зуева
21:20 18/09/2019
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