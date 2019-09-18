NEXTA: МТЗ закупает кубики Рубика на $127 000
"Мы, конечно, видели много очень странных государственных закупок, но эта удивила даже нас. С чего бы вдруг ОАО "Минский тракторный завод" понадобились аж 12 190 кубиков Рубика на кругленькую сумму в 255 000 белорусских рублей или около 127 000 долларов США по курсу? То неловкое чувство, когда склады забиты тракторами, но увольнять работников "президент" запретил, а занять их на работе можно только головоломками стоимостью в 20 рублей за штуку", — написал блогер NEXTA.
17:57 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».