NEXTA: МТЗ закупает кубики Рубика на $127 000

"Мы, конечно, видели много очень странных государственных закупок, но эта удивила даже нас. С чего бы вдруг ОАО "Минский тракторный завод" понадобились аж 12 190 кубиков Рубика на кругленькую сумму в 255 000 белорусских рублей или около 127 000 долларов США по курсу? То неловкое чувство, когда склады забиты тракторами, но увольнять работников "президент" запретил, а занять их на работе можно только головоломками стоимостью в 20 рублей за штуку", — написал блогер NEXTA.