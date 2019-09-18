Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

NEXTA: МТЗ закупает кубики Рубика на $127 000

"Мы, конечно, видели много очень странных государственных закупок, но эта удивила даже нас. С чего бы вдруг ОАО "Минский тракторный завод" понадобились аж 12 190 кубиков Рубика на кругленькую сумму в 255 000 белорусских рублей или около 127 000 долларов США по курсу? То неловкое чувство, когда склады забиты тракторами, но увольнять работников "президент" запретил, а занять их на работе можно только головоломками стоимостью в 20 рублей за штуку", — написал блогер NEXTA.

NEXTA: МТЗ закупает кубики Рубика на $127 000





Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru