Первые результаты тестирования белорусских школьников по программе PISA станут известны в декабре
Первые результаты тестирования белорусских школьников по международной программе оценки качества знаний PISA станут известны в декабре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования по итогам заседания общественно-консультативного совета по вопросам образования.
Как проинформировал во время встречи с представителями совета министр образования Игорь Карпенко, "первые результаты мы получим в декабре, и они дадут картину для анализа". Программа PISA оценивает практико-ориентированную подготовку, выявляя, насколько ученик способен применять полученные знания на практике. Он привел простой пример, когда школьник может высчитать площадь прямоугольника, но пасует перед заданием PISA: сколько нужно купить трубок обоев, чтобы оклеить комнату? "Значит, надо и нам под такой ракурс составлять систему заданий и их оценивания, совершенствовать методику обучения", - считает министр.
Игорь Карпенко напомнил о некоторых изменениях в системе образования. Так, первые-девятые классы в школах и гимназиях учатся по новым учебным программам. Полностью переход к ним завершится в 2021/2022 учебном году. При обновлении сложные темы были перенесены в старшие классы, часть учебного материала перенесена с базового уровня на повышенный, обеспечена согласованность учебных программ по разным предметам. Кроме того, сократился перечень понятий, обязательных для заучивания, исключено дублирование учебного материала в программах.
К новому учебному году изданы все необходимые учебные пособия для учреждений дошкольного, специального образования, учебные издания по специальностям профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. Из запланированных 73 учебников для школ изданы 72. Книга по обществоведению для девятого класса увидит свет до 1 января 2020 года - этот предмет они как раз начнут изучать во втором полугодии.
В 2019/2020 учебном году в школах продолжат образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) для старшеклассников. Определен перечень из 100 профессий. Министерство образования рекомендовало школам три модели профподготовки: непосредственно в учреждениях общего среднего образования, по принципу межшкольных факультативных занятий и на базе учреждений профессионального образования. В этом учебном году в подобной подготовке задействованы 42,5 тыс. учеников. Кроме того, в профильных классах учится около 60% всех десяти- и одиннадцатиклассников.
Министерство образования предприняло ряд шагов для обеспечения безопасных условий пребывания в учреждениях образования. Везде организован пропускной режим. До конца года тревожные кнопки установят во всех учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования.& ; v>
Как сообщалось, Беларусь впервые приняла участие в тестировании PISA в 2018 году, в нем участвовали свыше 5,8 тыс. 15-летних школьников.
20:57 18/09/2019
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