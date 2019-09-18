В Москве вышел с электрички и пропал гомельчанин
Из особых примет 38-летнего местного жителя, который отправился на заработки в российскую столицу (ремонт квартир): татуировки в виде волка, немецкой свастики и изображения женщины.
Как уточнила Progomel.by супруга Алеся, связь с мужчиной прервалась ещё 7 сентября, а 9 сентября его телефон последний раз был в сети. В 10:47 он вышел с электрички в Москве на Курском вокзале и пропал.
Был одет: синие джинсы, чёрная футболка с надписью на груди красного цвета, чёрная мастерка, чёрные кроссовки, на шее серебряная цепочка, на руке серебряный браслет, при себе имел чёрный рюкзак.
Приметы: рост 185 см, плотное телосложение, волос светлый, глаза серо-голубые.
Особые приметы: на переносице справа шрам около 3 см, на кисти левой руки шрам от выведенной татуировки, на подбородке шрам около 4-5 см, на груди слева тату в виде волка, на правом плече немецкая свастика, на правой ноге тату с изображением женщины.
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите по тел.: 8-915-401-01-99 (Москва), 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 232-11-11, +375 (44) 765-83-59 (супруга Алеся), +375 (44) 480-57-01 (сестра Александра). Контакты для связи с ПСО “Симуран” в РФ: +7 968 660 01 94.
20:06 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».