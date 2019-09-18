В Москве вышел с электрички и пропал гомельчанин





Как уточнила Progomel.by супруга Алеся, связь с мужчиной прервалась ещё 7 сентября, а 9 сентября его телефон последний раз был в сети. В 10:47 он вышел с электрички в Москве на Курском вокзале и пропал.





Был одет: синие джинсы, чёрная футболка с надписью на груди красного цвета, чёрная мастерка, чёрные кроссовки, на шее серебряная цепочка, на руке серебряный браслет, при себе имел чёрный рюкзак.





Приметы: рост 185 см, плотное телосложение, волос светлый, глаза серо-голубые.









Особые приметы: на переносице справа шрам около 3 см, на кисти левой руки шрам от выведенной татуировки, на подбородке шрам около 4-5 см, на груди слева тату в виде волка, на правом плече немецкая свастика, на правой ноге тату с изображением женщины.





Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите по тел.: 8-915-401-01-99 (Москва), 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 232-11-11, +375 (44) 765-83-59 (супруга Алеся), +375 (44) 480-57-01 (сестра Александра). Контакты для связи с ПСО “Симуран” в РФ: +7 968 660 01 94.



