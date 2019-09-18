Двое мужчин воровали велосипеды по всей Беларуси, чтобы открыть прокат
В Витебске милиция задержала серийных велосипедных воров: они планировали сдавать украденные велосипеды в аренду.
Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба регионального Управления внутренних дел.
Двое велосипедных воров, минчанин и борисовчанин (1991 и 1986 годов рождения), действовали с размахом: воровали велосипеды по всей стране и собирались открыть бизнес по их аренде.
Только в Витебске криминальный дуэт совершил минимум шесть краж. У одного из фигурантов была разъездная работа, что позволяло ему воровать велосипеды в разных городах.
Украденные велосипеды мужчины перевозили на машине в Борисов. При обыске в квартире одного из них нашли 8 велосипедов.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, расследование продолжается.
18:43 18/09/2019
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