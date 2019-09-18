Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Двое мужчин воровали велосипеды по всей Беларуси, чтобы открыть прокат

В Витебске милиция задержала серийных велосипедных воров: они планировали сдавать украденные велосипеды в аренду.

Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба регионального Управления внутренних дел.

Двое велосипедных воров, минчанин и борисовчанин (1991 и 1986 годов рождения), действовали с размахом: воровали велосипеды по всей стране и собирались открыть бизнес по их аренде.

Только в Витебске криминальный дуэт совершил минимум шесть краж. У одного из фигурантов была разъездная работа, что позволяло ему воровать велосипеды в разных городах.

Украденные велосипеды мужчины перевозили на машине в Борисов. При обыске в квартире одного из них нашли 8 велосипедов.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, расследование продолжается.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru