Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба регионального Управления внутренних дел.





Двое велосипедных воров, минчанин и борисовчанин (1991 и 1986 годов рождения), действовали с размахом: воровали велосипеды по всей стране и собирались открыть бизнес по их аренде.





Только в Витебске криминальный дуэт совершил минимум шесть краж. У одного из фигурантов была разъездная работа, что позволяло ему воровать велосипеды в разных городах.





Украденные велосипеды мужчины перевозили на машине в Борисов. При обыске в квартире одного из них нашли 8 велосипедов.





В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, расследование продолжается.



