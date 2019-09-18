В Беларуси снова проснулись клещи и уйдут в спячку только в декабре

Так, пик активности может продолжаться до октября, а спать клещи пойдут только в районе декабря. Наиболее часто клещи кусали людей в лесопарковых зонах, лесах, на дворовых территориях и дачах. В то же время, если клещ присосался, рекомендуется его извлечь, а место присасывания обработать спиртосодержащим средством. Затем следует в течение трех суток обратиться к врачу. Кроме этого, можно пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Делать это лучше осенью или зимой, чтобы к весне сформировался иммунитет.



