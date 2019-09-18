В Беларуси снова проснулись клещи и уйдут в спячку только в декабре
Фиксируется второй пик активности клещей, который начался в конце августа - начале сентября.
Так, пик активности может продолжаться до октября, а спать клещи пойдут только в районе декабря. Наиболее часто клещи кусали людей в лесопарковых зонах, лесах, на дворовых территориях и дачах. В то же время, если клещ присосался, рекомендуется его извлечь, а место присасывания обработать спиртосодержащим средством. Затем следует в течение трех суток обратиться к врачу. Кроме этого, можно пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Делать это лучше осенью или зимой, чтобы к весне сформировался иммунитет.
19:39 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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