Итог громкого конфликта в гомельской школе №15: учительница восстановлена на работе
В интернете появилась информация, что учительница восстановлена на прежнем месте работы. Это подтвердил "Гомельскай праўдзе" и источник в СШ №15.
Напомним, конфликтная ситуация возникла в школе на прошлой неделе. Инцидент на уроке сняли на телефон одноклассники мальчика, а родители выложили ролик в интернет. Как результат — учителя высшей категории с большим педагогическим стажем уволили. Случай получил огромный резонанс в обществе. Мнения разделились. На сторону педагога стали многие родители учеников.
16:36 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».