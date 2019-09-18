Напомним, конфликтная ситуация возникла в школе на прошлой неделе. Инцидент на уроке сняли на телефон одноклассники мальчика, а родители выложили ролик в интернет. Как результат — учителя высшей категории с большим педагогическим стажем уволили. Случай получил огромный резонанс в обществе. Мнения разделились. На сторону педагога стали многие родители учеников.



