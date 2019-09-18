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Итог громкого конфликта в гомельской школе №15: учительница восстановлена на работе

В интернете появилась информация, что учительница восстановлена на прежнем месте работы. Это подтвердил "Гомельскай праўдзе" и источник в СШ №15.

Напомним, конфликтная ситуация возникла в школе на прошлой неделе. Инцидент на уроке сняли на телефон одноклассники мальчика, а родители выложили ролик в интернет. Как результат — учителя высшей категории с большим педагогическим стажем уволили. Случай получил огромный резонанс в обществе. Мнения разделились. На сторону педагога стали многие родители учеников.
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