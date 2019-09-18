В Беларуси собирают подписи о запрете ЛГБТ-пропаганды

Христиане разных конфессий собирают в Беларуси подписи за принятие закона, который запретил бы пропаганду идеологии и ценностей ЛГБТ (гомосексуализма и других сексуальных отклонений), особенно среди детей, пишет сайт Katolik.life





Организаторы - группа пролайф-активистов - считают, что хоть пока в Беларуси открытой пропаганды таких ценностей нет, такая угроза может возникнуть. Это пролайферы связывают с развитием отношений с Евросоюзом и такими международными организациями как ООН, ЮНИСЕФ.





- Содомиты внедряются в государства очень хитрыми путями и незаметными - в основном через образование детей и подростков (= растление через информацию). В последнее время крупные компании-производители активно применяют в рекламе гей-символику (радуга, единорог, фламинго), - говорят активисты.





Известно, что различные группы верующих - православных, католиков и протестантов - собрали уже несколько тысяч подписей. В частности, возле Красного костела в Минске в минувшее воскресенье было собрано около 1 тыс. подписей. По законодательству Беларуси, граждане могут предложить на рассмотрение в парламент новый закон. Для этого, чтобы начать процедуру рассмотрения законапроекта депутатами, необходимо собрать 50 тыс. подписей.









Отметим, что не все христиане согласны с инициаторами сбора подписей. Многие верующие считают, что этот закон будет бессмысленным. Кроме того, христиане не должны выступать сторонниками всякого рода запретов. Ведь «запретить грех» нельзя, но можно показывать своим примером, собственным поведением, верные ориентиры. А защитить детей от любого внешнего влияния можно соответствующим воспитанием в семье.





Собрать 50 тыс. подписей организаторы планируют до 1 ноября 2019 года. Сбор ведется не через интернет, а на подписных листах.