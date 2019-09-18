В Минске судят владельца собаки, покусавшей 8-летнюю девочку

В тот августовский день 8-летняя Кира-Доминика с другими детьми пришла на день рождения лучшей подруги. Праздник организовали в парке активного отдыха в Ратомке. С детьми постоянно были взрослые - и родители именинницы, и две бабушки. Рядом в беседке отдыхала другая компания взрослых, недалеко была привязана их собака.





В какой-то момент дети подбежали к таксе, спросили разрешения ее погладить. 8-летняя Кира наклонилась, чтобы погладить собаку – и такса укусила ее за лицо. Девочке сделали операцию в центре челюстно-лицевой хирургии, врачи зашивали раны два часа. Сейчас на ее лице остались рубцы, родители будут обращаться к пластическому хирургу.





"У дочки на лице образовались рубцы, упал иммунитет"





18 сентября мама пострадавшей девочки, Екатерина Войнилович-Ясюченя и хозяин собаки, Александр Варакса встретились в суде. Александра обвиняют в том, что он нарушил правила выгула домашних животных. Ему грозит наказание от штрафа (максимальный – 765 рублей) до административного ареста.





- Я отвезла дочку к родителям именинницы, не успела дойти до дома, как позвонил телефон, - вспоминает мама пострадавшей девочки. - Когда подняла трубку, услышала крик – я не могла понять, что случилось. Мама именинницы плакала, просила у меня прощения. Я в тот момент шла из магазина, у меня упали сумки. Потом связь оборвалась, она перезвонила и сказала, что дочь покусала собака. Мы с отцом дочки сразу поехали в парк. Я увидела свою дочь с замотанным лицом, с испуганными глазами, все взрослые плакали, - голос Екатерины дрожит. – Хозяин собаки мне сказал коротко и ясно: «Мамаша, успокойся». Его жена говорила что-то невнятное, что собака не хотела кусать ребенка.





В качестве свидетеля в суд пришла и бабушка девочки-именинницы, которая в тот момент была рядом с детьми.









- Таксу мы поначалу не заметили, потому что дети из других компаний стояли под этим деревом. Собаку мы увидели, когда услышали крик Киры. На ее лице была кровь, ран не было видно, но было понятно, что что-то серьезное. Мы стали заниматься Кирой, увели других детей, чтобы они не испытали стресс. Хозяин собаки подошел потом, когда начали оказывать помощь.





Кира находилась в больнице с 11 по 19 августа. По словам Екатерины, в первые сутки не было никакого хирургического вмешательства, потому что на месте не было нужного специалиста.





- После длительного наркоза у нее были обнаружены проблемы с сердцем, у нее упал иммунитет, она болеет. Только на этой неделе мы первый раз пошли в школу, потому что дочка боле сама тоже болею. Жизнь по расписанию у нас: ходим на процедуры, по врачам. Конечно, сейчас мысли не о школе и не об учебе. На лице у Киры образовались рубцы, чешутся. Дочка переживает по этому поводу, спрашивает, когда ее лицо опять красивым станет. Рубцы уже не заживут, мы пытаемся их размягчить. Пойдем на консультацию к пластическому хирургу.





Девочке продолжают делать уколы от бешенства.





- Хозяева собаки ее увезли и не сообщают адрес, поэтому санитарная служба не может определить, больна собака или нет. У нас по жизни были животные, причем разные. Дочка очень любит животных, она вообще такой цветочек, у нее ни одна коленка не побита. А сейчас проявляются признаки агрессии к животным, продолжаем заниматься у психолога два раза в неделю, не хотелось бы проблем в будущем. Мы не можем до сих пор выбраться из этого шока.





«Никто не мог предполагать, как поведет себя животное, когда его ужалит оса»





Екатерина говорит, что никакую помощь владелец собаки ей не оказывал. У Александра своя версия событий. В суд он пришел без адвоката. Мужчина рассказывает, что собака в его семье появилась 8 лет назад, перед рождением первого ребенка.





- Содержим ее по месту проживания, есть ошейник, поводок. 11 августа мы с семьей приехали в парк отдыха на день рождения моего крестника. С собой взяли собаку – человек, который нас пригласил, созванивался с администрацией парка – с собакой прийти разрешили.





Екатерина уверена, что собака должна была быть в наморднике. Александр считает, что не нарушил правила выгула:





- Такса была на поводке, намордник ей не нужен, потому что она меньше 20 см (намордник обязателен для собаки, которая в холке выше 25 см. – Ред.).





По словам Александра, собаку сразу привязали к беседке. А потом таксу укусила оса, и животное перевязали к дереву, которое находилось в 10 метрах от беседки.









- В момент инцидента рядом с собакой был взрослый, папа моего крестника. Собака не находилась на свободном выгуле, не подходила сама к потерпевшей - дети сами подбежали. Потом мы с женой консультировались с ветеринарами, они сказал, что если кто-то приближается к морде собаки, она воспринимает это как акт агрессии и может защищаться.





Все произошло на глазах у Сергея Маляревича – он папа ребенка, на день рождения к которому и пришел Александр Варакса.





- Я знаю собаку давно очень, знаю, что у Александра двое детей – они с ней вытворяли, что хотели – она никогда никого не поцарапала. Я стоял рядом с собакой, когда подошли девочки, около 5 человек, обступили таксу, начали гладить ее. В тот момент собака стояла на трех лапах из-за укуса осы. Одна девочка наклонилась к морде то ли обнять, то ли буську дать – в этот момент собака схватила ее за лицо. Девочка прикрылась руками, под левым глазом у нее была рана.





- Сколько раз собака укусила девочку? – уточнила адвокат потерпевшей.





- Все было настолько стремительно, у собаки челюсть быстро работает. Может быть она два раза ее схватила за лицо. Но не было такого, что собака укусила, отошла, а потом еще раз укусила.





Мужчина не согласен с тем, что нарушил правила выгула – он ссылается на то, что администрация парка разрешила приехать туда с собакой.





- Нельзя всего предотвратить. Никто не мог предполагать, как поведет себя животное, когда его ужалит оса. Животное не бешеное, оно не было агрессивным за 8 лет проживания в квартире. Не было никогда, чтобы она кого-то укусила или поцарапала.









После суда Александр рассказал «Комсомолке», что не раз предлагал родителям пострадавшей девочки помощь.





- В тот же день я предлагал маме помощь, потом дважды приезжал в больницу к девочке. Есть и хирурги, и пластические хирурги знакомые, которые могли проконсультировать, помочь. Но родители сказали, что будут решать все по-другому, в суде. Чего добиваются родители, я не знаю, они не идут на контакт. Из-за общественного резонанса собака сейчас не находится с нами. Сейчас уже время прошло, я думаю, что поведение взрослых должно было измениться, но у них по-прежнему эмоции преобладают. Даже если меня накажут, собаку усыпят – кому от этого станет легче, что изменится?





Суд продолжается, 23 сентября выступят другие свидетели по делу