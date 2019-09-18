Меняющие реальность. Facebook готовит гаджет, который убьет современные смартфоны
Источник одной из компаний заявил, что Facebook выпустит собственные AR-очки через три-пять лет
Согласно новому отчету, компания Facebook выпустит на рынок собственные очки дополненной реальности Orion в 2023—2025-м. Предполагается, что устройство заменит смартфоны.
Дополненная реальность — одно из самых перспективных направлений развития гаджетов. Компании Google и Apple имеют свои платформы для разработки соответствующего аппаратного и программного обеспечения. Новинки вроде head-up дисплеев в автомобилях и различных AR-приложений для смартфонов уже стали популярными среди аудитории, а в будущем создание эффективных AR-очков может вытеснить все другие гаджеты.
Пока Apple, Google, Microsoft, Magic Leap и другие компании только готовят полноценные версии AR-очков, за разработку собственного аналога взялись и в Facebook. Впервые представители Facebook официально подтвердили работу над очками дополненной реальности в октябре прошлого года.
На сегодня известно, что для создания своего гаджета компания планирует сотрудничать с брендом солнцезащитных очков Ray-Ban, и AR-очки от Facebook могут появиться на рынке уже через три-пять лет. Об этом на днях сообщил источник, приближенный к Luxottica, — материнской компании Ray-Ban.
Кодовое название очков — Orion, и они должны заменять основные функции смартфона: совершать звонки, иметь доступ в интернет и поддерживать приложения благодаря небольшому дисплею, встроенному в прозрачное стекло.
Одной из ключевых систем для AR-очков должен стать голосовой ассистент, который также разрабатывает Facebook. Главной проблемой подобных гаджетов дополненной реальности остается размер, поскольку прототипы, которые представляли разные производители пока похожи скорее на устройства виртуальной реальности, а не на инновационные цифровые очки.
Еще одним дополнением для работы AR-устройства должен быть датчик движения Agios, который позволит управлять очками с помощью жестов.
В Facebook и Luxottica пока не предоставляют официальных комментариев по этому поводу, поэтому не факт, что AR-очки появятся на рынке в указанный срок.
Также неизвестно, какую операционную систему и AR-платформу будут использовать в будущем гаджете. Вероятнее всего, Facebook не сможет создать собственный конкурирующий продукт, и руководству компании нужно будет выбрать между Apple iOS и Google Android.
17:44 18/09/2019
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