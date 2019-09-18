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Ученые протестировали революционную терапию для лечения рака простаты

Новая терапия рака простаты позволит сократить лечение до одной-двух недель


В новом исследовании ученые из Великобритании описали метод, который позволяет сократить лечения рака простаты до одной-двух недель. Новая терапия предусматривает облучение большими дозами радиации за один раз.

Согласно новому исследованию Лондонского института изучения рака и Фонда Royal Marsden NHS, лечение рака простаты теперь можно сократить от нескольких месяцев до одной-двух недель.

Новый метод SBRT (ультра-гипофракционированная стереотаксическая радиотерапия тела) предусматривает нацеленное облучение опухолей с точностью до миллиметра. Это позволяет за один раз безопасно облучать пациентов дозами радиации, которые в пять раз превосходят действующие нормы.


Ученые подтвердили, что побочный эффект от этого метода не хуже, чем от обычной терапии с умеренными дозами в течение более длительного периода времени. При этом, высокая точность радиотерапии позволяет не облучать здоровые ткани, что часто приводит к диарее и нарушению мочеиспускания.

Исследование проводилось на 847 пациентах с раком простаты, которых разделили на две группы. Первые 432 подопытных проходили обычную терапию с 39 сеансами облучения за восемь недель. На второй группе из 415 человек испытали новый метод SBRT, который предусматривает всего пять доз облучения за одну-две недели. Побочные эффекты от разных терапий оказались одинаковыми.

По словам руководителя исследования доктора Николаса ван Аса новая терапия позволяет не только поражать опухоли гораздо эффективнее, но и избавляет пациентов от необходимости часто ходить в больницу.


«Эти результаты являются многообещающими, и впервые на большой группе пациентов доказано, что облучение пятью большими дозами SBRT безопасно в краткосрочной перспективе. Важно понимать, что в течение нескольких лет мы будем изучать долгосрочные побочные эффекты и результаты такого лечения, и что эта методика доступна только в условиях испытаний в Великобритании», — говорит доктор ван Ас.
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