Ученые протестировали революционную терапию для лечения рака простаты





В новом исследовании ученые из Великобритании описали метод, который позволяет сократить лечения рака простаты до одной-двух недель. Новая терапия предусматривает облучение большими дозами радиации за один раз.





Согласно новому исследованию Лондонского института изучения рака и Фонда Royal Marsden NHS, лечение рака простаты теперь можно сократить от нескольких месяцев до одной-двух недель.





Новый метод SBRT (ультра-гипофракционированная стереотаксическая радиотерапия тела) предусматривает нацеленное облучение опухолей с точностью до миллиметра. Это позволяет за один раз безопасно облучать пациентов дозами радиации, которые в пять раз превосходят действующие нормы.









Ученые подтвердили, что побочный эффект от этого метода не хуже, чем от обычной терапии с умеренными дозами в течение более длительного периода времени. При этом, высокая точность радиотерапии позволяет не облучать здоровые ткани, что часто приводит к диарее и нарушению мочеиспускания.





Исследование проводилось на 847 пациентах с раком простаты, которых разделили на две группы. Первые 432 подопытных проходили обычную терапию с 39 сеансами облучения за восемь недель. На второй группе из 415 человек испытали новый метод SBRT, который предусматривает всего пять доз облучения за одну-две недели. Побочные эффекты от разных терапий оказались одинаковыми.





По словам руководителя исследования доктора Николаса ван Аса новая терапия позволяет не только поражать опухоли гораздо эффективнее, но и избавляет пациентов от необходимости часто ходить в больницу.









«Эти результаты являются многообещающими, и впервые на большой группе пациентов доказано, что облучение пятью большими дозами SBRT безопасно в краткосрочной перспективе. Важно понимать, что в течение нескольких лет мы будем изучать долгосрочные побочные эффекты и результаты такого лечения, и что эта методика доступна только в условиях испытаний в Великобритании», — говорит доктор ван Ас.