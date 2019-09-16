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Мужа надо искать в борисовской деревне

В Борисовском районе сложилась практически уникальная для Минской области ситуация: количество мужчин в сельской местности заметно превышает количество женщин.

По данным Национального статистического комитета, на начало 2019 года в сельской местности Борисовского района проживало 19 594 лиц мужского пола и 17 774 женского. То есть, на каждую тысячу мужчин приходилось 907 женщин.

В Минской области превышение числа мужчин над женщинами зафиксировано еще только в сельской местности Логойского района, но там оно не столь разительно — на тысячу мужчин приходится 992 женщины, практически поровну.

В целом по области число женщин на тысячу мужчин составляет среди городского населения 1 144, среди сельского — 1 061 человек.


В самом Борисове женщины явно доминируют, их больше чем мужчин на девять тысяч (9 075) человек. На начало года в городе проживало 75 878 представительниц прекрасного пола и 66 803 представителей так называемого сильного.

Иными словами, мужа, если что, надо искать в деревне — вероятность найти свободного мужчину значительно выше.
Ex-press.by
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