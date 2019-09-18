Гродненские Ромео и Джульетта снова больше недели жили в лесу
Сбежавшая парочка влюбленных подростков, которая была объявлена в розыск, нашлась целой и невредимой. Гродненская милиция и волонтеры искали ребят почти десять дней.
Героями истории стали 15-летняя Диана и ее 17-летний парень Евгений из Гродно, которые были объявлены в розыск 8 и 9 сентября. Вечером 17 сентября стало известно, что ребята нашлись. Накануне сильно похолодало, поэтому возникли реальные опасения за жизнь и здоровье сбежавших подростков.
"Наверное, у них снова еда закончилась, проголодались, поэтому и вернулись", – предположил один из знакомых сбежавших возлюбленных, озвучивший версию, которую обсуждали в их компании.
Как сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, объявленные в розыск подростки прятались в лесу недалеко от деревни Олекшицы Берестовицкого района Гродненской области.
О подростках, которые повадились сбегать в лес, известно немного. Женя родом из Берестовицкого района, учится на строителя в одном из гродненских колледжей, время побега выпало не на учебные занятия, а на производственную практику. Диана живет с родителями в Гродно, в прошлом году после девятого класса также поступила в колледж, но больше уделяла время не учебе, а возлюбленному. Скорее всего, именно этот факт и вызвал недовольство родителей девочки.
Знакомые Жени говорят, что инициатором обоих побегов, скорее всего, могла стать именно Диана. До встречи с ней Евгений не попадал в истории, учебу не пропускал, всегда был спокойным парнем, а с ней сбежал целых два раза в течение месяца.
Напомним, что в первый раз подростки сбежали из дома 19 августа, нашли их 28 августа. Все это время ребята жили в лесу, там построили шалаш, у них был запас еды и теплые вещи.
15:37 18/09/2019
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