Чиновники работают над возможным изменением социально-гуманитарной компоненты высшего образования уже несколько лет. Предложения по реформированию системы были известны уже в январе, однако окончательного решения принято пока не было.





В среду министр призвал молодежь принять активное участие в обсуждении вопросов содержания высшего образования.





"По нашему видению, должно быть две дисциплины образовательного государственного компонента – философия и история белорусской государственности", – рассказал о своей позиции Карпенко, его слова привела БелТА.









По словам министра, спецкурс по истории белорусской государственности не будет дублировать школьный курс истории.





Всего же в перечень дисциплин планируется включить 20 предметов, в том числе политологию, религиоведение, экономику, социологию и другие. Все предметы, кроме государственного компонента, будут выбирать сами вузы.





Сегодня в государственный компонент входят четыре предмета: философия, экономика, социология и политология. Еще четыре дисциплины выбирают в учебных заведениях.











