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Чиновники еще не решили, что делать с гуманитарными предметами в вузах

Молодежи следует подключиться к формированию гуманитарному блока предметов в вузах, такое мнение высказал в среду министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Чиновники работают над возможным изменением социально-гуманитарной компоненты высшего образования уже несколько лет. Предложения по реформированию системы были известны уже в январе, однако окончательного решения принято пока не было.

В среду министр призвал молодежь принять активное участие в обсуждении вопросов содержания высшего образования.

"По нашему видению, должно быть две дисциплины образовательного государственного компонента – философия и история белорусской государственности", – рассказал о своей позиции Карпенко, его слова привела БелТА.


По словам министра, спецкурс по истории белорусской государственности не будет дублировать школьный курс истории.

Всего же в перечень дисциплин планируется включить 20 предметов, в том числе политологию, религиоведение, экономику, социологию и другие. Все предметы, кроме государственного компонента, будут выбирать сами вузы.

Сегодня в государственный компонент входят четыре предмета: философия, экономика, социология и политология. Еще четыре дисциплины выбирают в учебных заведениях.
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