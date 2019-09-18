Чиновники еще не решили, что делать с гуманитарными предметами в вузах
Молодежи следует подключиться к формированию гуманитарному блока предметов в вузах, такое мнение высказал в среду министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
Чиновники работают над возможным изменением социально-гуманитарной компоненты высшего образования уже несколько лет. Предложения по реформированию системы были известны уже в январе, однако окончательного решения принято пока не было.
В среду министр призвал молодежь принять активное участие в обсуждении вопросов содержания высшего образования.
"По нашему видению, должно быть две дисциплины образовательного государственного компонента – философия и история белорусской государственности", – рассказал о своей позиции Карпенко, его слова привела БелТА.
По словам министра, спецкурс по истории белорусской государственности не будет дублировать школьный курс истории.
Всего же в перечень дисциплин планируется включить 20 предметов, в том числе политологию, религиоведение, экономику, социологию и другие. Все предметы, кроме государственного компонента, будут выбирать сами вузы.
Сегодня в государственный компонент входят четыре предмета: философия, экономика, социология и политология. Еще четыре дисциплины выбирают в учебных заведениях.
15:29 18/09/2019
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