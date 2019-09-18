Двое сельчан (возраста 17 и 18 лет) попросили у приятеля его автомобиль, чтобы покататься по окрестностям. Получив отказ, они, пока владелец машины спал, забрались в его дом, взяли ключи от авто и уехали. С собой на прогулку молодые люди взяли 10-летнюю дочь своей знакомой.





Через некоторое время хозяин машины обнаружил пропажу и сообщил в милицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль и начали преследование злоумышленников. Те попытались скрыться в лесу, однако там машина заглохла. Угонщики бросили авто вместе с находившейся в нем девочкой. Милиционеры установили личности подозреваемых, а ребенка вернули матери.



