В Докшицком районе угонщики бросили в лесу автомобиль с 10-летним ребенком
В Докшицком районе двое угонщиков, скрываясь от преследования, бросили в лесу угнанную машину с 10-летним ребенком в салоне, сообщает витебская милиция.
Двое сельчан (возраста 17 и 18 лет) попросили у приятеля его автомобиль, чтобы покататься по окрестностям. Получив отказ, они, пока владелец машины спал, забрались в его дом, взяли ключи от авто и уехали. С собой на прогулку молодые люди взяли 10-летнюю дочь своей знакомой.
Через некоторое время хозяин машины обнаружил пропажу и сообщил в милицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль и начали преследование злоумышленников. Те попытались скрыться в лесу, однако там машина заглохла. Угонщики бросили авто вместе с находившейся в нем девочкой. Милиционеры установили личности подозреваемых, а ребенка вернули матери.
14:26 18/09/2019
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