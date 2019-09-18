В Hyundai придумали новую подушку безопасности

Фото: Hyundai





Отмечается, что такая подушка безопасности монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает во время бокового удара, предотвращая возможные травмы головы.





Новая подушка безопасности на 500 г легче и компактнее разработок конкурентов, поэтому она может устанавливаться в любые типы сидений.





Ожидается, что Hyundai начнет устанавливать новый тип подушек безопасности на свои автомобили в 2020 году.





9 сентября сообщалось, что Hyundai выпустила новую модификацию кроссовера Creta под названием Rock Edition.



