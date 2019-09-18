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В Hyundai придумали новую подушку безопасности

Корейская компания Hyundai разработала новую подушку безопасности, которая будет устанавливаться между передними сиденьями. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба бренда.

Фото: Hyundai

Отмечается, что такая подушка безопасности монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает во время бокового удара, предотвращая возможные травмы головы.

Новая подушка безопасности на 500 г легче и компактнее разработок конкурентов, поэтому она может устанавливаться в любые типы сидений.

Ожидается, что Hyundai начнет устанавливать новый тип подушек безопасности на свои автомобили в 2020 году.

9 сентября сообщалось, что Hyundai выпустила новую модификацию кроссовера Creta под названием Rock Edition.
iz.ru
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