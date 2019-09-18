Молодым людям, которые заживо закопали друга, грозит смертная казнь
Подросткам, которые в апреле 2019 года заживо закопали друга, грозит смертная казнь. Витебские следователи закончили расследование уголовного дела о жестоком убийстве мужчины в Полоцке, которое совершили трое парней 17-ти, 18-ти и 20-ти лет.
О захоронении во дворе частного дома днём 22 апреля сообщили в милицию тамошние жители. Следственно-оперативная группа нашла под землёй тело 26-летнего полочанина с признаками криминальной смерти. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что мужчина умер от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы. Это свидетельствует о том, что мужчина был похоронен заживо.
По данным следствия, накануне дома у погибшего дома находились ещё трое парней, вместе они распивали спиртные напитки. В определённый момент началась ссора. Гости избили хозяина дома и украли его вещи. А чтобы замести следы, закопали его тело во дворе.
Следователи допросили обвиняемых и свидетелей, провели очные ставки. В водоёме неподалеку обнаружена лопата, которой погибшему сначала причинили телесные повреждения, а после закопали.
Действия 18-летнего и 17-летнего обвиняемых квалифицированы по части 3 статьи 207 (разбой, совершённый с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения), и по части 2 статьи 139 (убийство, совершённое с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем, совершённое группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Молодые люди заключены под стражу.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
Также заключён под стражу и третий фигурант дела — 20-летний обвиняемый. Его дело выделено в отдельное производство, потому что также он привлечён в качестве обвиняемого на территории России за преступление, предусмотренное частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Продолжается решение вопроса о его экстрадиции.
14:14 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».