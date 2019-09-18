Молодым людям, которые заживо закопали друга, грозит смертная казнь

О захоронении во дворе частного дома днём ​​22 апреля сообщили в милицию тамошние жители. Следственно-оперативная группа нашла под землёй тело 26-летнего полочанина с признаками криминальной смерти. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что мужчина умер от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей грунтом и от открытой черепно-мозговой травмы. Это свидетельствует о том, что мужчина был похоронен заживо.





По данным следствия, накануне дома у погибшего дома находились ещё трое парней, вместе они распивали спиртные напитки. В определённый момент началась ссора. Гости избили хозяина дома и украли его вещи. А чтобы замести следы, закопали его тело во дворе.





Следователи допросили обвиняемых и свидетелей, провели очные ставки. В водоёме неподалеку обнаружена лопата, которой погибшему сначала причинили телесные повреждения, а после закопали.









Действия 18-летнего и 17-летнего обвиняемых квалифицированы по части 3 статьи 207 (разбой, совершённый с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения), и по части 2 статьи 139 (убийство, совершённое с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем, совершённое группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Молодые люди заключены под стражу.





Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.





Также заключён под стражу и третий фигурант дела — 20-летний обвиняемый. Его дело выделено в отдельное производство, потому что также он привлечён в качестве обвиняемого на территории России за преступление, предусмотренное частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Продолжается решение вопроса о его экстрадиции.



