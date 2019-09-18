А также почему она сегодня подготовила бы совершенно иной проект Избирательного кодекса.





-- Анна, вы снова в гипсе! Что с ногой?





-- Надрыв связок и компрессионная трещина.





-- И где вы так умудрились? Споткнулись?









-- Все случилось на моем округе после приема граждан, который закончился поздно. Я собиралась идти собирать подписи и вот... Спускалась с лестницы, а в подъезде темно, а не заметила одну ступеньку и, получается, подвернула ногу через ступеньку. Даже не знаю, как оценить -- бытовая это травма или нет (смеется). Мне кажется, это уже как традиция какая-то – нога в гипсе.





-- Ага, как только начинается избирательная кампания, Канопацкая надевает гипсе!





-- Правда, сейчас левая нога в гипсе, а в прошлый раз правая. Но сейчас проблема больше в связках, чем в переломе. Сказали лежать...





-- Получается, вы сейчас на больничном?









-- Да, сразу дали больничный. Я не хотела брать. Но врачи были категоричны: сказали тогда надо писать расписку, что отказываюсь. Взяла больничный. И как минимум до конца месяца в гипсе...-- Как идет ваша избирательная кампания? -- Меня, наверное, сглазили мои избиратели. Потому что когда иду по квартирам собирать подписи и говорю: «Здравствуйте, я Анна Канопацкая!», меня спрашивают: а кем вы работаете? Я отвечаю: «Я ваш депутат!». Они удивляются и говорят: «Ой, какая вы молоденькая!»





-- Так а вы же писали, что у вас почти 100-процентная узнаваемость!





-- Да, узнаваемость была очень высокой, это действительно так. Но люди удивляются, потому что действующие депутаты к ним не часто приходят собирать подписи. И при этом я не всегда совпадаю со своими фотографиями (смеется).





-- Сегодня некоторые делают прогнозы, что Канопацкая не попадет в новый состав парламента. Может быть потому, что с вами по одному округу идет представитель БРСМ...









-- При прочих равных условиях у меня нет конкурентов на округе. Простите, но что такое сегодня БРСМ? Это разве показатель успешности? Мне кажется, сегодня во власти не хватает как раз успешных людей. А успешность – это не только уровень дохода, но доходы, связи, работа, достаток. Я сегодня не вижу успешных людей у себя на округе среди тех, кто сделал заявку на депутатство. Чего достиг представитель БРСМ? Что он создал, что сделал для страны?

Некоторые мне говорят: он занимается благотворительностью. Простите, а за чей счет? За государственный? За счет налогоплательщиков?





-- Знаю, что вы тоже занимаетесь благотворительностью. Расскажите, кому помогаете?





-- Я свои благотворительные дела никогда не афиширую. В данном случае мне не нужна реклама.





-- Как у вас сегодня складываются отношения с ОГП?





-- Пару месяцев назад Николай Козлов пообещал, что позовет меня на городскую конференция. И вот вчера была конференция и вчера утром он позвонил и пригласил.





-- Сдержал слово, молодец! -- А вы считаете, что это нормально, приглашать сегодня на сегодня? Ну да ладно...-- А вы идете в парламент от ОГП?





-- Я собирала подписи и в прошлый раз, и в этот. И мне приятно это делать. Меня воодушевляет и мотивирует общение с людьми. Например, у нас был не очень удачный день, и когда ребята собрали всего 10-15 подписей, естественно, были немного расстроены. А потом, когда стали заполнять по два-три листа в день, по 50-70 подписей в день... Это мотивирует! Но все равно я переживаю за свою партию. Мне обидно, что ОГП выставляет по Минску намного меньше кандидатов, чем некоторые незарегистрированные структуры. Мне это непонятно. Я не знаю, как на это реагировать...





-- Спикер Палаты представителей сказал, что депутаты с лета активно работают над бюджетом, и законопроект должен в самое ближайшее время поступить в Палату представителей. Скорее всего, его будут рассматривать в октябре. Вас привлекали к работе?





-- Нет, я не вхожу в рабочую группу. Но сейчас запрашиваю бюджеты областей, чтобы посмотреть, как расходуются средства. И я вам скажу, там есть о чем рассказать! Цифры по одним и тем же позициям разнятся настолько, что просто невероятно! Особенно это касается сферы ЖКХ... Можем об этом чуть позже поговорить подробнее. Я отлично помню, как мы рассматривали прошлый законопроект о бюджете. Он поступил в Палату представителей в пятницу, а в понедельник мы за него уже проголосовали в первом чтении.





-- А идет ли работа над поправками в Избирательный кодекс? Как думаете, будет ли этот законопроект рассматривать на осенней сессии?









-- Было заседание профильной комиссии, есть депутат, который отвечает за этот законопроект. Я, кстати, уже написала кучу жалоб и о привлечении к ответственности различных чиновников, которые не дают ответы мне, как депутату, по существу. Но, думаю, на этой сессии законопроект рассматривать все же не будут. Ну и если уж совсем честно говорить, то те требования, которые прописаны в законопроекте, – они продиктованы сегодняшними обстоятельствами. Но

сегодня я уже делала бы этот законопроект совершенно иначе. Он должен отвечать требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Иначе его снова придется переделывать.

Если бы у нас была другая социально-экономическая ситуация, и тот учитель, который сегодня сидит в избирательной комиссии, мог завтра свободно найтиновую работу, он бы не делал то, что делает сейчас – я про фальсификации. Поэтому даже этот законопроект должен смотреть в будущее. Он должен быть в духе времени, быть технологичным. Нужно обязательно предусматривать онлайн-голосование, дистанционное голосование, возможность введения идентификационных номеров избирателей, электронную цифровую подпись. Если мы готовим современный Избирательный кодекс, он в обязательном порядке должен содержать все эти моменты.







