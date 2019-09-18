Анна Канопацкая:«Избирательный кодекс должен отвечать требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня!»
Депутат Анна Канопацкая рассказала «Белорусскому партизану», как сама ходит по квартирам собирать подписи.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
А также почему она сегодня подготовила бы совершенно иной проект Избирательного кодекса.
-- Анна, вы снова в гипсе! Что с ногой?
-- Надрыв связок и компрессионная трещина.
-- И где вы так умудрились? Споткнулись?
-- Все случилось на моем округе после приема граждан, который закончился поздно. Я собиралась идти собирать подписи и вот... Спускалась с лестницы, а в подъезде темно, а не заметила одну ступеньку и, получается, подвернула ногу через ступеньку. Даже не знаю, как оценить -- бытовая это травма или нет (смеется). Мне кажется, это уже как традиция какая-то – нога в гипсе.
-- Ага, как только начинается избирательная кампания, Канопацкая надевает гипсе!
-- Правда, сейчас левая нога в гипсе, а в прошлый раз правая. Но сейчас проблема больше в связках, чем в переломе. Сказали лежать...
-- Получается, вы сейчас на больничном?
-- Да, сразу дали больничный. Я не хотела брать. Но врачи были категоричны: сказали тогда надо писать расписку, что отказываюсь. Взяла больничный. И как минимум до конца месяца в гипсе...-- Как идет ваша избирательная кампания? -- Меня, наверное, сглазили мои избиратели. Потому что когда иду по квартирам собирать подписи и говорю: «Здравствуйте, я Анна Канопацкая!», меня спрашивают: а кем вы работаете? Я отвечаю: «Я ваш депутат!». Они удивляются и говорят: «Ой, какая вы молоденькая!»
-- Так а вы же писали, что у вас почти 100-процентная узнаваемость!
-- Да, узнаваемость была очень высокой, это действительно так. Но люди удивляются, потому что действующие депутаты к ним не часто приходят собирать подписи. И при этом я не всегда совпадаю со своими фотографиями (смеется).
-- Сегодня некоторые делают прогнозы, что Канопацкая не попадет в новый состав парламента. Может быть потому, что с вами по одному округу идет представитель БРСМ...
-- При прочих равных условиях у меня нет конкурентов на округе. Простите, но что такое сегодня БРСМ? Это разве показатель успешности? Мне кажется, сегодня во власти не хватает как раз успешных людей. А успешность – это не только уровень дохода, но доходы, связи, работа, достаток. Я сегодня не вижу успешных людей у себя на округе среди тех, кто сделал заявку на депутатство. Чего достиг представитель БРСМ? Что он создал, что сделал для страны?
Некоторые мне говорят: он занимается благотворительностью. Простите, а за чей счет? За государственный? За счет налогоплательщиков?
-- Знаю, что вы тоже занимаетесь благотворительностью. Расскажите, кому помогаете?
-- Я свои благотворительные дела никогда не афиширую. В данном случае мне не нужна реклама.
-- Как у вас сегодня складываются отношения с ОГП?
-- Пару месяцев назад Николай Козлов пообещал, что позовет меня на городскую конференция. И вот вчера была конференция и вчера утром он позвонил и пригласил.
-- Сдержал слово, молодец! -- А вы считаете, что это нормально, приглашать сегодня на сегодня? Ну да ладно...-- А вы идете в парламент от ОГП?
-- Я собирала подписи и в прошлый раз, и в этот. И мне приятно это делать. Меня воодушевляет и мотивирует общение с людьми. Например, у нас был не очень удачный день, и когда ребята собрали всего 10-15 подписей, естественно, были немного расстроены. А потом, когда стали заполнять по два-три листа в день, по 50-70 подписей в день... Это мотивирует! Но все равно я переживаю за свою партию. Мне обидно, что ОГП выставляет по Минску намного меньше кандидатов, чем некоторые незарегистрированные структуры. Мне это непонятно. Я не знаю, как на это реагировать...
-- Спикер Палаты представителей сказал, что депутаты с лета активно работают над бюджетом, и законопроект должен в самое ближайшее время поступить в Палату представителей. Скорее всего, его будут рассматривать в октябре. Вас привлекали к работе?
-- Нет, я не вхожу в рабочую группу. Но сейчас запрашиваю бюджеты областей, чтобы посмотреть, как расходуются средства. И я вам скажу, там есть о чем рассказать! Цифры по одним и тем же позициям разнятся настолько, что просто невероятно! Особенно это касается сферы ЖКХ... Можем об этом чуть позже поговорить подробнее. Я отлично помню, как мы рассматривали прошлый законопроект о бюджете. Он поступил в Палату представителей в пятницу, а в понедельник мы за него уже проголосовали в первом чтении.
-- А идет ли работа над поправками в Избирательный кодекс? Как думаете, будет ли этот законопроект рассматривать на осенней сессии?
-- Было заседание профильной комиссии, есть депутат, который отвечает за этот законопроект. Я, кстати, уже написала кучу жалоб и о привлечении к ответственности различных чиновников, которые не дают ответы мне, как депутату, по существу. Но, думаю, на этой сессии законопроект рассматривать все же не будут. Ну и если уж совсем честно говорить, то те требования, которые прописаны в законопроекте, – они продиктованы сегодняшними обстоятельствами. Но
сегодня я уже делала бы этот законопроект совершенно иначе. Он должен отвечать требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Иначе его снова придется переделывать.
Если бы у нас была другая социально-экономическая ситуация, и тот учитель, который сегодня сидит в избирательной комиссии, мог завтра свободно найтиновую работу, он бы не делал то, что делает сейчас – я про фальсификации. Поэтому даже этот законопроект должен смотреть в будущее. Он должен быть в духе времени, быть технологичным. Нужно обязательно предусматривать онлайн-голосование, дистанционное голосование, возможность введения идентификационных номеров избирателей, электронную цифровую подпись. Если мы готовим современный Избирательный кодекс, он в обязательном порядке должен содержать все эти моменты.
Дарья Высоцкая, «Белорусский партизан»
13:29 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».