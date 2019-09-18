Об этом в программе «Разговор у президента» телеканала «Беларусь 1» рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.





По словам Сенько, части оружия шли из Украины транзитом через Беларусь сначала в Литву. Оттуда уже более крупные партии переправлялись в Россию.





— Насколько мы располагаем информацией, в Российской Федерации после завершения этой спецоперации было выявлено большое количество оружия — это автоматы, пистолеты, стрелковое оружие в виде винтовок, это около 9 тысяч боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации, — рассказал глава белорусской таможни.









По выявленным таможенными органами фактам незаконного перемещения через границу оружия и боеприпасов возбуждено 12 уголовных дел, что в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.





Председатель Государственного таможенного комитета также сообщил, что фиксируется рост провоза через границу наркотических и психотропных препаратов.





— Было возбуждено 129 уголовных дел по фактам попыток перемещения наркотиков. Если смотреть по весу, то пытались провезти в 4 раза больше наркотиков, чем за аналогичный период прошлого года — 626 кг изъято против 155 кг, — рассказал Сенько.





По его словам, большинство изъятых наркотических веществ предназначались для российских получателей и везли их российские курьеры. Таким образом, отметил Сенько, белорусская таможенная служба защищает не только нашу страну, но и все государства Евразийского экономического союза от опасных грузов.

Что за оружие пытались ввезти в Беларусь?

Как следует из статистики на сайте ГТК, за полгода было возбуждено 12 уголовных дел по фактам перемещения оружия через границу. Так из незаконного оборота сотрудники изъяли 5 единиц огнестрельного оружия (в том числе травматического действия, составную часть и компонент к огнестрельному оружию, взрыватель от гранаты), еще 3 единицы бесствольного оружия и 180 единиц боеприпасов к огнестрельному и другим видам оружия.





В июне у гражданина Литвы, который ехал из Украины через Беларусь на родину в пункте пропуска «Бенякони» сотрудники КГБ и таможни нашли в машине составные части к автомату Калашникова, пистолету Glock, газовому пистолету Perfecta и два магазина к пистолету Токарева. Тогда были возбуждены уголовные дела.





Тем временем, напомним, Украина и Беларусь не так давно в очередной раз поспорили о том, насколько велика проблема перемещения оружия через их общую границу.









3 сентября, выступая на конференции по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена была «наглухо закрыть» границу с Украиной «из-за хлынувшего потока оружия».





Между тем Государственная пограничная служба Украины рассказала, что число попыток незаконного перемещения оружия через белорусско-украинскую границу по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 40%. С начала 2019 года на границе с Беларусью было обнаружено почти 40 единиц оружия, при этом половину пытались ввезти именно в Украину.





Позже секретарь Совета Безопасности Станислав Зась пояснил: «Мы не закрываем пункты пропуска (на границе с Украиной). Мы их, наоборот, совершенствуем, развиваем, увеличиваем пассажиропоток. (…) Это оружие где-то гуляет — это раз. А во-вторых, очевидно, что и у нас есть люди, которые хотели бы его заполучить».



