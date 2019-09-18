В Индии билет на самолет стоит копейки. Почему же у нас летать так дорого?
Обозреватель «АиФ» слетал в разные индийские города местными бюджетными авиакомпаниями за совершенно смешные деньги и реально удивился: отчего наш воздушный бизнес только и думает, как бы сильнее «ободрать» пассажиров?
Пассажиры компании Air India. Фото: shutterstock.com
Аэропорт в Дели огромный, и туда рекомендуется приезжать заранее, иначе легко заблудиться, пишет aif.by. Я еле нахожу свои ворота на посадку. Лечу на север Индии, в Амритсар, «бюджетной» компанией Indigo. Время в пути — час, стоимость полета — 1750 рупий, то есть всего… 25 долларов.
Я купил билет не по акции, за обычную цену, за 2 недели до рейса. Брать за 2−3 месяца еще выгоднее, тогда можно улететь и за двадцатку. Багаж, если сумка весит до 15 кг, бесплатный, что просто нонсенс для авиаперевозчиков на постсоветском пространстве. У нас за такую услугу раскошеливаешься дополнительно: лоукостеры берут от 15 до 20 долларов (в зависимости от веса), крупные авиакомпании — и вовсе 30 долларов за чемодан. Самолет комфортабельный, вылетаем вовремя. В коротком полете предлагают приобрести завтрак с напитком: всего 100 индийских рупий (1,5 доллара). У нас же цены на еду на борту соревнуются с меню хорошего ресторана. Интересно, почему в нашем государстве и авиабилеты, и сопутствующие услуги в полётах внутри страны стоят как рейс космического корабля?
Перевозки на пиве
— Я могу предполагать, что основная проблема в отсутствии конкуренции, — считает экономист Ашока Брамапутра из Дели. — Скажем, в Индии есть пять низкобюджетных авиакомпаний, и наш основной перевозчик Air India с ними постоянно конкурирует, предлагая даже более дешевые тарифы, чем можно себе представить. Иначе не выжить: все люди тогда полетят на лоукостерах, зачем им нужна громоздкая государственная контора?
Кто-то сходит с дистанции: например, в 2012 году разорилась авиакомпания Kingfisher (её основал местный пивной завод (!)), а совсем недавно закрылась Jet Airways. Но на их место рвутся новые участники рынка авиаперевозок. Пассажир должен иметь выбор, а у вас, как я понимаю, его в данный момент нет.
Полтора бакса за обед на борту
В другой индийский город — Варанаси — я направляюсь с помощью Air India. Лететь 1 час 15 минут, цена билета — также 25 долларов, — но при этом разрешено бесплатно сдать багаж на 25 (!) кг, а в полете дают бутылочку воды, сок и довольно скромный, но всё же бутерброд с сыром.
Государственный перевозчик активно продвигает себя, в рекламе говорится, что он лучше лоукостеров, ведь цены на билеты почти такие же, можно везти тяжёлую сумку, да ещё и слегка покормят. Две другие индийские бюджетные компании — GoAir и Spicejet — аналогично включают в стоимость билета бесплатный багаж в 15 кг. Вот за пять лишних кило придется доплатить примерно 25 долларов… Но, как горестно сказали мне в Spicejet, «мало кто доплачивает».
Да, логично. Ведь 15 кг — это не рюкзачок за плечами, можно и личные вещи привезти, и гостинцы родственникам. Периодически у лоукостеров бывают распродажи, когда легко улететь из Дели в Мумбай (1 469,3 км) за 110 рупий (это меньше 2 долларов!). В чем тут тогда вопрос? Как же эти авиакомпании вообще окупаются, да ещё и зарабатывают деньги? Может быть, в Индии топливо дешёвое?
Бедные пассажиры лучше?
А вот ничего подобного. Индия обеспечивает себя нефтью лишь на 30% из собственных месторождений, остальное вынуждена закупать у иностранных поставщиков (в основном арабских). В отличие, к примеру, от России, являющейся крупным добытчиком и экспортером нефти. Поэтому бензин на индийских АЗС стоит 72 рупии (грубо говоря, доллар) за литр, авиационный керосин (именно его заливают в баки самолётов) существенно дороже, чем в России.
Объяснение прибыли простое: летают в основном самолеты огромного размера, с приличным количеством пассажиров, запускается больше рейсов каждый день, поэтому низкие цены вполне себя оправдывают. Я был в командировке в Индии до этого два года назад: удивительно, но билеты не подорожали. Их стоимость не растет ввиду конкуренции и отчаянной борьбы авиакомпаний за каждого пассажира. Правда, я уже знаю, что скажут на такую отповедь наши перевозчики. Мол, Индия — страна до крайности бедная, поэтому и цена местных перелетов — полная ерунда.
Слетать почти задаром
Экономика Индии растёт на 6−7% в год, но большинство людей там действительно весьма небогаты. Минимальная зарплата у индийцев — 5340 рупий в месяц, то есть 75 долларов. Кроме того, надо понимать, что индийские авиакомпании перевозят не всё население страны поголовно, а скорее заняты «средним классом»: 12−15% населения, примерно 200 миллионов человек, то есть даже больше, чем живет во всех странах СНГ. Стало быть, вопрос не в бедности, а в том, что в Индии авиабизнес умеет лучше работать с потребителем. Конкретно по этой причине в республике развит внутренний туризм: люди охотно путешествуют, у главных достопримечательностей всегда полным-полно индийцев. Летать-то везде дешево.
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