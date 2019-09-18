В Киеве избили заместителя Кличко. Он в реанимации
В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, он находится в реанимации, сообщает «Украинская правда».
Слончак не смог рассказать подробности из-за плохого самочувствия. Он говорил слабым голосом и только подтвердил сам факт нападения: «Я в реанимации, извините, трудно говорить».
По данным медиков, неизвестный избил заместителя мэра Киева на улице Митрополита Липкивского. На место выезжала следственно-оперативная группа, а пострадавшего доставили в больницу. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых Слончак получил телесные повреждения, и решает вопрос об открытии уголовного производства.
Слончак является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
Слончак также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании «Киевгорстрой».
12:37 18/09/2019
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