Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.









Поясняется, что в 2018 году Колыма сохранила лидерские позиции по отрасли в России. Золотодобывающие предприятия области добыли 37 тонн золота, но в 2019 году планка по добыче увеличена до 40 тонн с последующим увеличением до 50 тонн. Точками роста золотодобычи станут месторождения "Наталка" и "Павлик", где продолжается развитие дополнительных направлений отработки.



