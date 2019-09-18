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"Еду в Магадан!" Колыма бьет рекорды по добыче золота - 30 тонн за 8 месяцев

Старатели и горняки Магаданской области на 1 сентября добыли больше 30 тонн золота, опередив прошлогодние показатели для этого времени на 5,7 тонн драгоценного металла.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.


Поясняется, что в 2018 году Колыма сохранила лидерские позиции по отрасли в России. Золотодобывающие предприятия области добыли 37 тонн золота, но в 2019 году планка по добыче увеличена до 40 тонн с последующим увеличением до 50 тонн. Точками роста золотодобычи станут месторождения "Наталка" и "Павлик", где продолжается развитие дополнительных направлений отработки.
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