Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии, взяли под охрану. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.
По его информации, сотрудники медицинского учреждения выставили круглосуточную охрану на этаже и около палаты, в которой лежит артистка.
Отмечается, что такое решение было принято после того, как на территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. «Из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров», — указано в сообщении.
Согласно данным источников Baza, Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Однако врачи оценивает ее состояние как тяжелое.
Ранее в среду некий друг актрисы, имя которого не уточнялось, сообщил, что диагноз рак мозга ей поставили зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. По его словам, весной Заворотнюк находилась в Польше, и тогда ее состояние неожиданно ухудшилось.
Заворотнюк, по информации СМИ, находится в коме в одной из столичных больниц с 13 сентября. 48-летней звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали рак мозга. Врачи прекратили ее противоопухолевое лечение. Также сообщалось, что у актрисы развились полиорганная недостаточность и пневмония из-за аппарата искусственной вентиляции легких, к которому ее подключили.
12:07 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».