Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану









По его информации, сотрудники медицинского учреждения выставили круглосуточную охрану на этаже и около палаты, в которой лежит артистка.





Отмечается, что такое решение было принято после того, как на территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. «Из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров», — указано в сообщении.





Согласно данным источников Baza, Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Однако врачи оценивает ее состояние как тяжелое.





Ранее в среду некий друг актрисы, имя которого не уточнялось, сообщил, что диагноз рак мозга ей поставили зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. По его словам, весной Заворотнюк находилась в Польше, и тогда ее состояние неожиданно ухудшилось.





Заворотнюк, по информации СМИ, находится в коме в одной из столичных больниц с 13 сентября. 48-летней звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали рак мозга. Врачи прекратили ее противоопухолевое лечение. Также сообщалось, что у актрисы развились полиорганная недостаточность и пневмония из-за аппарата искусственной вентиляции легких, к которому ее подключили.



